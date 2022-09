Cục Hàng hải Việt Nam vừa làm việc với các cảng vụ: Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai và đại diện các chủ tàu trọng tải lớn: tàu container, tàu hàng rời; các tổ chức hoa tiêu; chủ tàu lai dắt và các DN cảng liên quan để đánh giá tình hình, kết quả triển khai “Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu trọng tải lớn vào, rời cảng biển Vũng Tàu”.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, thời gian qua những tàu lớn vào, rời cảng được áp dụng các phương án bảo đảm an toàn hàng hải nghiêm ngặt, hoa tiêu, thuyền viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm. Các đơn vị liên quan đã duy trì, bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực và kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ có hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh, khai thác cảng biển của cảng vụ hàng hải và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Để tránh rủi ro có thể xảy ra, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với những đơn vị như các hoa tiêu, cảng vụ, công ty bảo đảm an toàn hàng hải và các lực lượng chức năng; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng chuyến tàu vào, rời cảng, góp phần giữ an toàn luồng tuyến, hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động vận tải thông suốt.

Đồng thời, đề nghị các DN cảng phối hợp với chủ tàu, đơn vị tư vấn nghiên cứu, đánh giá lại điều kiện an toàn, các nội dung phương án được duyệt để tổng hợp báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc; giao Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp đưa tàu trọng tải lớn vào, rời cảng biển Vũng Tàu vào thời điểm thích hợp (dự kiến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023).

TRÀ NGÂN