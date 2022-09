Sức mua và giá hải sản tăng

2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại các siêu thị, chợ tăng từ 30-50% so với ngày thường. Trong khi đó, giá nhiều mặt hàng hải sản cũng tăng nhẹ.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Go! Bà Rịa sáng 2/9.

Nườm nượp khách đến siêu thị, trung tâm thương mại

Ghi nhận sáng 2/9 tại một số siêu thị, trung tâm thương mại như Lotte Mart Vũng Tàu, Co.op Mart Vũng Tàu, Bà Rịa, Go! Bà Rịa…, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng so với ngày thường. Điển hình như lúc 10 giờ 30 sáng 2/9, lượng khách đổ về siêu thị Go! Bà Rịa để mua sắm, vui chơi, ăn uống khá đông, nhất là khu vực kinh doanh thức ăn chế biến sẵn. Khách hàng mặc dù đông nhưng do siêu thị đã có kế hoạch chủ động tăng cường nhân viên phục vụ nên không phải chờ đợi lâu để gọi thức ăn cũng như thanh toán tiền. Giá các mặt hàng thức ăn, nước uống tại đây cũng giữ nguyên như ngày thường.

Khách hàng mua rau củ tại siêu thị Go! Bà Rịa sáng 2/9.

Bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc Go! Bà Rịa cho biết, nhằm bảo đảm hàng hóa trong dịp lễ, siêu thị đã chủ động nhập lượng hàng tăng từ 20-30%, nhất là các nhóm hàng hút khách trong dịp lễ như các sản phẩm chế biến sẵn, thực phẩm tươi sống, rau củ. Bên cạnh đó, siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi, hoạt náo để tạo sự mới mẻ, giúp khách hàng có nhiều trải nghiệm.

“Lượng khách đến tham quan mua sắm trong 2 ngày đầu nghỉ lễ đạt từ 5-6 ngàn lượt khách/ngày, trong đó khoảng 3-4 ngàn lượt khách mua sắm ở khu vực tự chọn. Dự kiến trong 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày siêu thị sẽ tiếp tục đón và phục vụ khoảng 5-6 ngàn lượt khách”, bà Kim Mỹ thông tin.

Theo đại diện các siêu thị, mặc dù khách đông nhưng siêu thị đã tăng cường 100% lực lượng tại khu vực sảnh, thanh toán, quầy hàng để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng và tiếp thêm hàng hóa.

Khách du lịch mua hải sản tại chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) sáng 2/9.

Nhiều mặt hàng tăng 10-30%

Trong khi đó, ghi nhận tại một số chợ như Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền và Phước Hải (Đất Đỏ), các mặt hàng hải sản, hàng khô, rau củ quả giá bán tăng từ 10-30% so với ngày thường. Sức mua cũng tăng từ 20-100%. Ghi nhận tại chợ Phước Hải sáng 2/9, cá bạc má có giá từ 80-110 ngàn đồng/kg (tăng 30 ngàn đồng); cá chim từ 130-150 ngàn đồng/kg; bạch tuộc từ 150-180 ngàn đồng/kg (tăng 10 ngàn đồng); tôm sú từ 320-500 ngàn đồng/kg, tùy loại (tăng hơn 40 ngàn đồng); mực từ 150-350 ngàn đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng), ghẹ xanh từ 450-700 ngàn đồng/kg, tùy loại (tăng 100-150 ngàn đồng); ốc hương từ 400 ngàn-1 triệu đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng); nghêu từ 35-40 ngàn đồng/kg…

Tiểu thương chợ Phước Hải bán ghẹ cho khách sáng 2/9.

Lượng khách đến chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) mua sắm sáng 2/9 tăng 30% so với ngày thường. Trong ảnh: Du khách thích thú khi mua được tôm tích còn tươi sống.

Theo các tiểu thương, trong dịp lễ 2/9, các loại hải sản, nhất là ghẹ khá hút hàng do nhu cầu mua sắm của du khách tăng cao. Dù số lượng bán nhiều nhưng mặt hàng hải sản tại các chợ đều rất dồi dào và đa dạng, tươi ngon do được lấy hàng ngày từ khu vực biển Long Hải, Phước Tỉnh, Phước Hải. Các mặt hàng này có giá tăng nhẹ từ 10-30 ngàn đồng/kg so với ngày thường, chỉ mặt hàng ghẹ là tăng nhiều nhất từ 100-150 ngàn đồng/kg.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU