Ngày 31/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN- PTNT) phối hợp cùng Công ty TNHH Kemin Việt Nam tổ chức hội thảo về “Nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng dẫn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm” tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

Mô hình chăn nuôi vịt lấy trứng tại huyện Đất Đỏ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin về hiện trạng chăn nuôi vịt, phổ biến các quy định về điều kiện chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn quy trình chăn nuôi. Trong đó, chú trọng đến các giải pháp góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi vịt.

Ông Giao Văn Sỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ chăn nuôi, Chị cục Chăn nuôi và Thú y trình bày tại hội thảo.

Long Mỹ là địa phương đứng thứ 2 trên địa bàn huyện Đất Đỏ có tổng đàn vịt đẻ trứng lớn, với tổng cộng gần 325.000 con. Tuy nhiên, phương thức chăn nuôi chủ yếu mang tính chất tận dụng, phân tán, kỹ thuật chăn nuôi phần lớn dựa vào kinh nghiệm, cơ sở chăn nuôi còn nhiều hạn chế về hạ tầng, xử lý chất thải chăn nuôi dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao, thiếu ổn định và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh là những khó khăn lớn nhất của các hộ chăn nuôi vịt tại đây.

Việc xây dựng thành công cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn xã Long Mỹ sẽ nâng tổng số cơ sở an toàn dịch bệnh cấp xã trên địa bàn tỉnh lên 10 cơ sở và là cơ sở an toàn dịch bệnh thứ 2 được chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm trên vịt.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC