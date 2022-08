Nông dân có lãi từ vụ lúa Hè Thu sớm

Vụ lúa Hè Thu năm nay chi phí đầu tư trong các khâu đều ở mức cao, nhất là giá phân bón tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh gây hại nên năng suất lúa bình quân vụ này khá cao, giá lúa ổn định, thu nhập người dân tăng đáng kể.

Người dân xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) thu hoạch lúa.

Lúa Hè Thu sớm được nông dân huyện Đất Đỏ xuống giống trong tháng 4/2022, sớm hơn gần 1 tháng so với chính vụ, vì vậy, thời điểm này nông dân địa phương đang bắt đầu vụ thu hoạch. Các giống lúa được nông dân Đất Đỏ lựa chọn trồng cho vụ Hè Thu sớm này là OM 5451, Dẻo bầu và OM 18. Đây là những giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn từ 90-95 ngày và kháng sâu bệnh tốt. Cùng với thời tiết thuận lợi, cộng thêm nông dân nắm vững các kỹ thuật chăm sóc nên hầu hết vụ lúa này, nông dân địa phương đều đạt sản lượng cao.

Ông Trần Văn Tẽo (ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) canh tác 5ha lúa trong vụ Hè Thu cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh hơn hẳn so với mọi năm nên cây lúa sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Vụ này, ông thu từ 7-8 tấn/ha, cao hơn các vụ Hè Thu mọi năm khoảng 1 tấn. Với giá bán tại ruộng từ 5.200-5.400 đồng/kg tùy loại lúa, sau khi trừ chi phí, 1ha ông lãi khoảng 15-20 triệu đồng. “Năm nay, sản xuất lúa vụ Hè Thu tương đối thuận lợi do thời tiết ổn định. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng chủ động bố trí sản xuất hợp lý, lịch thời vụ chuyển dịch phù hợp với điều kiện từng vùng nên sâu bệnh hạn chế hẳn so với mọi năm. Ruộng nhà tôi năm nay sản lượng tăng hơn so với vụ năm ngoái, vụ này chi phí đầu tư ít hơn so với vụ Đông Xuân nên thu nhập cũng tương đối tốt”, ông Tẽo cho hay.

Vụ lúa Hè Thu 2022 toàn tỉnh xuống giống hơn 6.000ha. Trước đó, ngành nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên khung lịch thời vụ xuống giống cụ thể cho từng vùng. Nhờ nông dân tuân thủ xuống giống theo thời gian khuyến cáo nên cây lúa không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Bên cạnh đó, các đơn vị cùng địa phương cũng thường xuyên phối hợp với nông dân chăm sóc, quản lý và phòng trừ dịch hại trên lúa Hè Thu ở các giai đoạn sinh trưởng nên lúa phát triển tốt. Đối với những diện tích lúa đã thu hoạch, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2022-2023.

Tại huyện Long Điền, địa phương có diện tích trồng lúa lớn thứ 2 của tỉnh với hơn 1.000ha. Một số ít ruộng lúa được gieo sạ sớm cũng đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo các nông dân tại đây, vụ mùa này, sản lượng khá tốt, đạt khoảng 7 tấn/ha. Với giá lúa ổn định, nông dân đang thu lãi khoảng 15 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Phước (xã Tam Phước, huyện Long Điền) cho biết, năm nay từ vật tư nông nghiệp cho đến các dịch vụ cày xới đất, công thu hoạch đều leo thang khiến giá thành sản xuất lúa đội lên rất nhiều so với trước. Song nông dân khá khấn khởi, vì đầu mùa được giá nên cũng đỡ phần nào. Theo ông Phước, năm nay giá lúa tăng hơn so với vụ Hè Thu năm ngoái từ 100-300 đồng/kg. Bên cạnh được giá, năm nay lúa khá trúng mùa, năng suất đạt cao hơn năm ngoái. Ở những cánh đồng vừa thu hoạch, năng suất lúa vượt hơn 7 tấn/ha, cao hơn vụ Hè Thu trước từ 500-700kg/ha.

Hiện 80% diện tích lúa Hè Thu đang ở giai đoạn trổ, số khác đã chín, một số cánh đồng xuống giống sớm vụ lúa Hè Thu đang được nông dân vào vụ thu hoạch. Vì vậy, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, chủ động nắm bắt tình hình phát sinh của các loại sâu bệnh gây hại, để có biện pháp phòng trừ kịp thời; tuân thủ đúng theo khuyến cáo của ngành chức năng về ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác như: 1 phải - 5 giảm, 3 giảm - 3 tăng, bón phân theo màu lá lúa và phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”… đồng thời không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC