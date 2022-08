Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Sáng 4/8, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 và 7 tháng năm 2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Trong 7 tháng năm 2022, việc điều chỉnh biện pháp phòng dịch COVID-19 đã tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi mạnh mẽ. Sản xuất công nghiệp và hầu hết các ngành dịch vụ đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường. Tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, các ngành kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn so với bình quân kế hoạch năm 2022.

7 tháng năm 2022, các ngành kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng khá. Trong ảnh: Tàu container cập cảng Gemalink (TX. Phú Mỹ). Ảnh: VÂN ANH.

Cụ thể, tổng thu ngân sách hơn 67.300 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán, tăng 31,2% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa hơn 28.200 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 10,11%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,28%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 76,17%; kim ngạch xuất khẩu tăng 11,83% so với cùng kỳ.

Giá trị giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/7/2022 hơn 3.653 tỷ đồng, đạt 29% tổng kế hoạch năm 2022. 42 dự án trọng điểm đã xây dựng cụ thể các bước công việc thực hiện, thủ tục cần phải hoàn thành và dự kiến thời gian thực hiện…

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế trình bày về tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 và công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyến trên địa bàn tỉnh.

Trong 7 tháng, đã có 1.100 DN được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 10.000 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20.319 DN trong nước còn đăng ký hoạt động, trong đó có 11.368 DN hoạt động thực tế. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo… có nhiều cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung báo cáo, thảo luận về những khó khăn, tồn tại và đề xuất các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2022. Trong đó, tập trung vào các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phòng, chống dịch COVID-19 và sốt xuất huyết; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiểu học, mầm non tại một số địa phương…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp mà các sở, ngành địa phương đưa ra; đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, cần có những kế hoạch, giải pháp cụ thể và các sở, ngành, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN