Nắm bắt công việc sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tổng thu ngân sách đạt hơn 90% dự toán cả năm

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở KH-ĐT cho biết, 7 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm như: giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tăng 10,11% (NQ 9,82%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,42% (NQ 11,05%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,28% (NQ 5,61%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 76,17% (NQ 34,06%); kim ngạch xuất khẩu tăng 11,83% so với cùng kỳ (NQ 8,42%). Đáng chú ý, tổng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 90% dự toán cả năm, tăng 31,2% so cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nội địa đạt 81,4% dự toán cả năm, tăng 14,3% so cùng kỳ.

Số DN thành lập mới không ngừng tăng cao. Trong 7 tháng, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.100 DN, tăng 28% so cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 9.986 tỷ đồng; đăng ký tăng vốn cho 271 DN, tăng 28% với số vốn tăng 6.460 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20.319 DN trong nước đăng ký hoạt động, trong đó thực tế hoạt động là 11.368 DN.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, KH-CN, thông tin truyền thông... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo… có nhiều cải thiện.

Trong 7 tháng năm 2022, chỉ tiêu một số ngành và lĩnh vực của tỉnh đạt mức tăng trưởng cao. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Germalink.

Không bố trí vốn nếu không hoàn thành nhiệm vụ

Một trong những nội dung được quan tâm và bàn sâu tại cuộc họp là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 7/2022 mới đạt 29% tổng kế hoạch vốn năm 2022 (hơn 3.653 tỷ đồng/hơn 12.583 tỷ đồng).

Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đến nay đạt hơn 44% kế hoạch tổng nguồn vốn, trong đó nguồn vốn tỉnh giao đạt 33%, còn lại 150 tỷ đồng chủ yếu tại dự án đường lên núi Minh Đạm phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hiện Sở TN-MT đã ký văn bản trình Hội đồng thẩm định giá (Sở Tài chính), do đó đề nghị Hội đồng sớm thông qua giá đất cho tuyến đường này trình UBND tỉnh sớm ban hành giá đất. Từ đó, huyện có cơ sở thực hiện trả tiền đền bù giải phóng cho các hộ dân.

“Nếu các thủ tục liên quan sớm được thông qua, huyện sẽ giải ngân khoảng 71% các loại vốn trong quý III và quý IV là 100%”, ông Thái khẳng định.

Thông tin tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố tính đến giữa tháng 7 chỉ đạt 35,6%. Dự kiến, đến cuối năm 2022 sẽ đạt khoảng 90% kế hoạch và đến tháng 1/2023 mới hoàn thành vốn đầu tư công năm 2022. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, UBND thành phố kiến nghị tỉnh nhanh chóng thông qua quy hoạch một số dự án như: quy hoạch 1/2.000 Bắc Phước Thắng; 1/2.000 khu vực Bãi Sau đã chỉnh sửa; 1/500 trục đường Thùy Vân; cho phép thành phố sử dụng khu đất chợ Du Lịch Vũng Tàu làm bãi đậu xe tạm.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, nắm bắt công việc sát sao hơn, từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh từ nay đến cuối năm sẽ điều chuyển vốn của những đơn vị, địa phương, chủ đầu tư không làm tốt cho đơn vị làm tốt hơn. Đặc biệt, nếu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư trong năm 2022 không hoàn thành nhiệm vụ, sang năm 2023 sẽ bị loại ra không bố trí vốn, không xét công trình mới, ngoại trừ các công trình trọng điểm liên quan đến quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, công trình thúc đẩy phát triển mang giá trị lớn của tỉnh.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU