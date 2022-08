Số thu ngân sách từ ngành thuế tăng 17,2%

Theo Tổng cục Thuế, 7 tháng của năm 2022, tổng thu ngành thuế quản lý hơn 911 ngàn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

7 tháng đầu năm, số thu nội địa hơn 868 ngàn tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ. Số thu ngân sách Trung ương lũy kế 7 tháng đạt 75,8% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương đạt 78,9% dự toán, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, kết quả trên là do kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục.

Bên cạnh các yếu tố khách quan tác động tích cực đến thu ngân sách, ngành thuế đã triển khai đồng bộ quản lý thuế thông qua thanh tra, kiểm tra và quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Ngành thuế cũng đã tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, DN phát triển sản xuất, kinh doanh như giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 763,5 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2022 hơn 8,9 ngàn tỷ đồng, gảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 900 tỷ đồng...

DIỆP ANH