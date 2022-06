TẠI CUỘC THI TRỰC TUYẾN VỀ AT-VSLĐ PV GAS: 16 tập thể và 25 cá nhân xuất sắc được khen thưởng

(BR-VT) Tin từ Công đoàn PV GAS cho biết, sau gần 10 ngày tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiển thức về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV)”, cuộc thi đã kết thúc với tỷ lệ 100% đơn vị có mạng lưới ATVSV tham gia, 15/16 đơn vị có 100% ATVSV dự thi.

ATVSV tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động.

Mục đích cuộc thi nhằm giúp cho mỗi ATVSV của PV GAS nắm vững kiến thức cơ bản về AT-VSLĐ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; Tạo không khí thi đua sôi nổi, học tập nâng cao kiến thức về AT-VSLĐ và các kỹ năng xử lý các tình huống mất an toàn trong các hoạt động cho đội ngũ ATVSV các đơn vị; Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo AT-VSLĐ, lan tỏa văn hóa an toàn PV GAS, đảm bảo cho các hoạt động của Tổng công ty luôn an toàn, liên tục, hiệu quả.

Cuộc thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm (chọn đáp án đúng) trên máy tính. Mỗi người chọn 1 đề thi, trả lời 50 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Nội dung bao gồm các câu hỏi theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty về AT-VSLĐ, PCCC, an toàn điện, an toàn giao thông, 5S, sơ cấp cứu, phòng chống COVID-19.

Kết thúc cuộc thị, Ban tổ chức đã khen thưởng cho 16 tập thể và 25 cá nhân có kết quả thi xuất sắc.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH