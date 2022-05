Sắp xếp và xử lý một số cơ sở nhà, đất

UBND tỉnh vừa thống nhất phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất thuộc quản lý và sử dụng của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Sở TN-MT); UBND TP. Bà Rịa và Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo.

Theo đó, Sở Tài chính đề xuất đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở thuộc khu đất Cụm 5 (trụ sở cũ của: Công an tỉnh, Cây xăng Công an tỉnh, Công an TP.Vũng Tàu, Nhà Thiếu nhi tỉnh) với diện tích 27.643m2 thuộc quản lý, sử dụng của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Đối với cơ sở nhà, đất thuộc quản lý và sử dụng của UBND TP. Bà Rịa tiếp tục sử dụng 65 cơ sở với diện tích hơn 552.079m2; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng 12 cơ sở với tổng diện tích hơn 98.800m2; thu hồi 6 cơ sở với diện tích hơn 6.686m2; không thực hiện sắp xếp 75 cơ sở.

Đối với cơ sở nhà, đất thuộc quản lý và sử dụng của Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo sẽ giữ lại tiếp tục sử dụng 14 cơ sở với diện tích hơn 78.171m2; thu hồi 7 cơ sở với diện tích hơn 16.093m2; tạm giữ tiếp tục sử dụng 15 cơ sở với diện tích hơn 91.104m2.

LINH ĐAN