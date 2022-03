Thị trường vàng tiếp tục có nhiều biến động

Theo các chuyên gia kinh tế, nếu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine càng kéo dài thì càng tác động sâu sắc đến hàng loạt các thị trường hàng hóa. Giá năng lượng càng cao, lạm phát càng kéo dài, giá vàng tăng mạnh.

Người dân mua vàng tại cửa hàng PNJ Next (TP. Vũng Tàu).

Dù cuối tuần thị trường vàng quốc tế đóng cửa, nhưng thị trường vàng trong nước lại nóng hừng hực trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 5/3) khi tăng đến 1,3 triệu đồng/lượng. Chuỗi ngày tăng giá kéo dài liên tục đã đưa giá vàng trong nước liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục trước đó và đang lập đỉnh mới. Từ vùng giá 65,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch cuối tháng 2/2022, giá vàng đóng cửa phiên giao dịch tuần qua đã tăng vọt qua ngưỡng 69 triệu đồng/lượng. Ghi nhận đến sáng 6/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 68-69,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 68-69,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 1 tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng một mạch hơn 3 triệu/lượng, tương đương 4,6% giá trị, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng gần 1 triệu đồng.

Theo đại diện các DN kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, mặc dù giá tăng cao nhưng giao dịch vàng trong tuần qua không quá sôi động. Sức mua bán diễn ra vẫn bình thường, không có cảnh người dân ồ ạt đi bán vàng trong thời điểm này. Hiện các mặt hàng như vàng nhẫn, nữ trang không có nhiều tác động.

Còn trên thị trường vàng thế giới, ngày 5/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.972,9 USD/ounce, tăng 36,4 USD/ounce so với đêm 4/3. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.966,6 USD/ounce, tăng 20,7 USD/ounce so với đêm 4/3.

Theo các chuyên gia kinh tế, căng thẳng giữa Nga - Ukraine tiếp tục leo thang đã khiến giá vàng quốc tế liên tục tăng mạnh hơn 4% trong tuần qua. Vì vàng vừa là hàng rào chống lại áp lực lạm phát, vừa là nơi “trú ẩn an toàn”, là kênh đầu tư được nhiều người quan tâm trong bối cảnh căng thẳng chính trị và lạm phát cao. Chính những chất “xúc tác” này là yếu tố đưa giá vàng tiếp tục đi lên.

Các chuyên gia phân tích, giá vàng dễ dàng duy trì trên 1.900 USD/ounce, thậm chí kim loại quý này có thể tăng mạnh lên mức 2.000 USD/ounce nếu cuộc khủng hoảng địa chính trị Nga - Ukraine còn kéo dài. Sự tăng giá này không chỉ do nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn, một nhu cầu lúc tăng lúc giảm, mà quan trọng hơn nó còn xuất phát từ mối lo rằng, căng thẳng địa chính trị sẽ đẩy tình trạng lạm phát tăng cao, kéo lùi sự tăng trưởng kinh tế và làm suy yếu kỳ vọng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương. Bởi vàng tuy không phải là kênh sinh lời, nhưng lại rất nhạy cảm với các đợt tăng lãi suất của Mỹ. Báo cáo của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây cho thấy, Fed đang có dấu hiệu thận trọng trong quyết định tăng lãi suất và mức lãi suất dự kiến sẽ được điều chỉnh trong cuối tháng này sẽ không tăng với tốc độ mạnh 50 điểm phần trăm, mà thay vào đó là mức tăng 25 điểm phần trăm. Mức điều chỉnh này cũng sẽ phần nào tác động một phần đến mức tăng giá của vàng.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với các diễn biến như hiện nay, áp lực lạm phát được dự báo còn tăng cao trong thời gian tới, vì vậy, dự báo giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn và đợt tăng giá này có thể đưa kim quý vượt đỉnh lịch sử tháng 8/2020, lên mức 2.063 USD/ounce. Còn ở trong nước, giá vàng cũng phụ thuộc nhiều vào giá vàng thế giới, nên theo giới kinh doanh vàng cũng nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng và lập thêm các đỉnh giá mới.

Ông Trần Trực Chánh, chủ tiệm vàng Ngọc Xuân (TP. Vũng Tàu) nhận định, những bất ổn chính trị tác động lên nhiều mặt hàng trên thế giới như xăng dầu, hàng hóa, thực phẩm và cả vàng đều tăng cao. Riêng mặt hàng vàng, theo diễn biến tình hình thế giới hiện nay, giá vàng miếng SJC sẽ còn tăng. Tuy nhiên, việc tăng giá “nóng” cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy, nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn. Bởi theo quy luật, sau chu kỳ tăng nóng, tình hình thế giới ổn định, giá vàng sẽ điều chỉnh theo hướng giảm về giá trị thật.

Bài, ảnh: SONG BÌNH