Người trồng rau chưa vui

Ngay sau khi thu hoạch vụ rau màu dịp Tết, nông dân tiếp tục xuống giống vụ rau màu mới và đến thời điểm này, nhiều diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch, đạt năng suất cao, giá cả các loại rau màu hiện tương đối ổn định. Tuy nhiên, người trồng rau vẫn chưa vui vì lợi nhuận thấp do chi phí đầu vào cho sản xuất như: phân bón, giống, thuốc BVTV… liên tục tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) lo lắng khi nghề trồng rau ngày càng trở nên bấp bênh.

Tranh thủ hành lá đang được giá, bà Phạm Thị Trinh (ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa) khẩn trương xuống giống hành trên diện tích 500m2. Lứa hành gần đây nhất, bà Trinh bán được 17.000 đồng/kg, cao hơn 5.000 đồng/kg so với những tháng trước. “Với giá này, nếu như 2 năm trước tôi thu lãi hơn 20 triệu đồng/lứa/tháng, nhưng do giá phân bón, giống, thuốc BVTV… liên tục tăng cao nên lợi nhuận hiện nay giảm xuống, chỉ còn 5-8 triệu đồng/lứa”, bà Trinh nói.

Tại vùng chuyên canh trồng rau xã Tân Hải, giá các loại rau đang cao hơn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán từ 3.000-7.000 đồng/kg. Không chỉ được giá, tiêu thụ rau cũng rất thuận lợi, thương lái đến tận vườn thu mua. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vật giá lên cao, điển hình như giá phân bón đã tăng gấp đôi, gấp ba so với trước do đó lợi nhuận thu về chỉ bằng 1/2 so với trước đây.

Theo các hộ trồng rau trên địa bàn tỉnh, vào mùa nắng nóng, rau thường đạt năng suất cao hơn từ 1,5-2 lần so với mùa mưa. Vì vậy, chỉ cần chủ động trữ nước để bảo đảm nguồn nước tưới thì hiệu quả vụ rau màu mùa khô sẽ rất cao. Tuy nhiên, đây cũng là điều khiến nông dân trồng rau tại xã Tân Hải lo lắng khi tình trạng nước nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng, khiến việc sản xuất rau xanh vào mùa khô gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước tưới.

Ông Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) cho biết, để có nguồn nước tưới, nông dân phải dẫn nước từ khe suối cách xa cả mấy km, khiến chi phí lại càng tăng cao hơn. “Mấy năm nay, nước ở đây bị nhiễm phèn, không thể sử dụng để tưới rau màu được, do đó chúng tôi phải đầu tư hàng chục triệu đồng để dẫn nước từ xa về nên rất tốn kém. Trong khi đó, giá rau cũng bấp bênh, nên thu nhập ngày càng giảm sút”, ông Dũng nói thêm.

Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp, vụ Đông Xuân 2021-2022 toàn tỉnh sản xuất gần 3.080ha rau màu. Trước diễn biến phức tạp của thị trường phân bón, thuốc BVTV, trong khi đó nắng nóng dự báo còn kéo dài, diễn biến thời tiết vẫn khó lường và phức tạp, nhất là tình hình hạn, xâm nhập mặn có thể tác động đến hoạt động sản xuất rau màu trên địa bàn tỉnh, vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân cần có các biện pháp tưới tiết kiệm. Đối với những diện tích chuẩn bị xuống giống cần làm đất kỹ, bón đầy đủ các loại phân hữu cơ để cải tạo đất và sử dụng màn phủ để hạn chế thoát nước, giữ ẩm tốt cho cây, bảo đảm cho rau màu phát triển trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Một số sâu, bệnh có khả năng gây hại trong lúc nắng nóng, khô hạn như bọ trĩ, bọ nhảy, ruồi đục trái, vì vậy, nông dân cũng cần thường xuyên theo dõi để phát hiện và phòng trị kịp thời.

Bài, ảnh: KIM HỒNG