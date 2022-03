Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá trong 2 tháng đầu năm

Tin từ Bộ NN-PTNT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2022, ngành nông nghiệp tiếp tục đạt được kết quả rất khả quan. Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt, thu hoạch và gieo trồng đã vượt 7,9%, riêng về sản lượng lương thực đạt 3,89 triệu tấn, tăng 10,2% và năng suất đạt 59,9 tạ/ha, tăng 2,2%. Trong lĩnh vực thủy sản, mặc dù chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như dịch COVID-19, giá xăng dầu tăng, nhưng sản lượng vẫn đạt 1,2 triệu tấn, tăng trưởng 1,9% và giá cá tra, giá tôm đều đang rất thuận lợi. Dự kiến, năm nay xuất khẩu thủy sản có thể vượt 9 tỷ USD.

Nông dân TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc sơ chế và đóng bao lúa sau thu hoạch.

Tại BR-VT, trong 2 tháng đầu năm, tổng đàn heo toàn tỉnh đạt 367.155 con, tăng 2,2% so cùng kỳ, tổng đàn gia cầm đạt 6,433 triệu con, tăng 4,2% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác trong tháng 2 đạt 8.445 tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.735 tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC