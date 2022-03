Tàu khách Côn Đảo hoạt động trở lại

Ngày 4/3, Ban Quản lý cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo đã tiếp nhận trở lại các tàu khách cao tốc tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, Trần Đề (Sóc Trăng) – Côn Đảo) Cần Thơ – Côn Đảo và ngược lại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương và du khách, sau hơn 2 tuần tạm ngưng tiếp nhận tàu khách tuyến từ đất liền ra Côn Đảo.

Hành khách đi tàu cao tốc Trưng Nhị Express cập cảng Bến Đầm.

Trước đó, ngày 21/2, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) có văn bản về tạm ngưng các phương tiện vận chuyển hành khách tuyến từ đất liền ra đảo để đánh giá lại công tác vận chuyển hành khách của các chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra đảo; đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 của các hãng tàu cũng như khả năng tiếp nhận hành khách và năng lực y tế của địa phương để xây dựng phương án tiếp nhận tàu khách hoạt động trở lại cho phù hợp.

Theo kế hoạch, trong tháng 3, Cảng Bến Đầm sẽ tiếp nhận 28 chuyến tàu khách cao tốc ra Côn Đảo, trong đó có 12 chuyến từ Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại do Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) khai thác; 9 chuyến từ Trần Đề (Sóc Trăng) - Côn Đảo và ngược lại do Công ty CP tàu cao tốc Superdong khai thác; 7 chuyến từ Cần Thơ - Côn Đảo và ngược lại do Công ty CP Mai Linh Tây Đô khai thác.

Trong ngày đầu tiên nối lại tuyến tàu cao tốc tới Côn Đảo, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc đã vận chuyển 598 hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo bằng tàu cao tốc Trưng Nhị Express, đạt 100% công suất.

Theo quy định của các hãng tàu cao tốc, tất cả hành khách khi đi tàu ra Côn Đảo phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG