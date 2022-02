Dịch vụ chăm sóc mai đắt khách

Sau Tết, các vườn mai trên địa bàn tỉnh lại tất bật với dịch vụ chăm sóc mai. Từ mùng 7 Tết đến rằm tháng Giêng, các nhà vườn nhận phục hồi, chăm sóc mai sau Tết.

Một nhà vườn cho xe đến chở mai về vườn để chăm sóc trên đường Hồ Quý Ly, TP. Vũng Tàu.

Hết tết, đưa mai đi gửi

Sau một năm làm ăn thành công, anh Vũ Văn Phong (61 Triệu Việt Vương, TP. Vũng Tàu) quyết định mua cây mai trị giá 10 triệu đồng để chưng vào dịp Tết Nguyên đán. Do không am hiểu kỹ thuật chăm sóc mai nên khi hoa rụng gần hết, mùng 9 Tết, anh Phong gọi điện cho vườn mai Bá Thế đến nhận cây hoa về chăm sóc với tiền công 2 triệu đồng/năm. “Không gian ở nhà chật hẹp, tôi lại bận rộn và không am hiểu về cách chăm sóc nên tôi chọn vườn mai có uy tín, mát tay để nhờ chăm. Tính ra 2 triệu đồng/năm chăm mai cũng phù hợp và hy vọng Tết năm sau cây mai sẽ lại cho nhiều bông, nở đúng dịp Tết”, anh Phong nói.

Khảo sát của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cho thấy, từ mùng 7 Tết, các nhà vườn tại TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, TX. Phú Mỹ… đã bắt đầu có khách hàng đem mai đến gửi, nhưng đông nhất vẫn là thời điểm từ mùng 9 đến rằm tháng Giêng, khi những nụ hoa cuối đã trổ và cây đã ra chồi, nảy lộc. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các nhà vườn thì người chơi mai nên đem cây đến gửi càng sớm càng tốt, vì để càng lâu thì chất dinh dưỡng sẽ tập trung nuôi hoa và trái, khi đó cây mai sẽ bị mất sức và khó đạt chất lượng hoa trong năm tới.

Vườn mai Bá Thế (967 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu) những ngày này nhộn nhịp không thua gì những ngày giáp Tết. Ông Phan Bá Thế - chủ vườn và hàng chục công nhân, người làm đang tất bật gom mai về vườn.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm theo nghề chăm sóc mai cảnh, ông Thế được khách tin tưởng gửi mai để phục hồi, uốn tỉa. Từ sau Tết đến nay, ông đã nhận hơn 1.000 gốc mai đưa về vườn để chăm sóc. Theo ông Thế, tiền công chăm mai dao động từ 30%-50% giá trị cây mai.

Chẳng hạn, mai nhỏ, ít tuổi công chăm sóc từ vài trăm ngàn đồng tới vài triệu đồng; ngược lại, mai có giá trị 20-30 triệu đồng/gốc thì công chăm sóc, dưỡng mai ở mức 5-15 triệu đồng. Trường hợp mai bị chết, không bung nụ, trổ hoa đúng thời điểm, mai “xuống sắc”, nhà vườn sẽ đền bù theo thỏa thuận với khách hàng hoặc tìm cây khác tương đương để bù cho khách hàng chơi Tết.

Để thuận lợi cho khách hàng, vườn mai Bá Thế có dịch vụ xe chuyên chở tận nhà. Tùy kích thước chậu mai, quãng đường di chuyển, tiền công mỗi chuyến từ 150-250 ngàn đồng/chậu trong phạm vi TP. Vũng Tàu và 300-500 ngàn đồng đối với các địa phương khác trong tỉnh.

Mai sau khi chơi Tết được các nhà vườn "kiểm tra sức khỏe", thay đất và ngắt hết nụ, lá. Trong ảnh: Nhân công chăm sóc mai tại vườn mai Bá Thế.

Nhà vườn cũng kén khách

Ông Nguyễn Trung Hiếu, chủ một vườn mai ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền cho biết, khi nhận mai từ nhà khách hàng về, nhà vườn thường thay hết đất trong chậu và ngắt hết những bông mai còn lại. Sau ngày 20 tháng Giêng, lá mai được tỉa hết, chỉ chừa lại cành. Sau đó, mỗi ngày tưới nước cho cây 1-2 lần và 7-10 ngày thì bón phân, phun thuốc diệt bọ trĩ 1 lần. Cuối năm, tùy vào thời tiết, người chăm sóc cần tưới nước, bón phân với thành phần phù hợp, lặt hoặc giữ lá để mai nở đúng dịp Tết.

Hợp đồng chăm sóc mai tưởng chừng có vẻ đơn giản nhưng không dễ bởi khi nhận mai về phải chăm sóc ngay. Nhà vườn phải cắt tỉa cành, tỉa hoa, nụ còn sót lại để cây phục hồi sau thời gian “căng sức” nuôi hoa cho khách chơi Tết. Ngoài ra, còn phải tưới phân, thay đất, tỉa rễ để cây bung rễ non… trong cả năm trời tốn rất nhiều chi phí và nhân công chăm sóc. Nếu chăm sóc không kỹ, cây mai năm tới sẽ xấu, không ra hoa, thậm chí trong quá trình chăm sóc cây bị chết vì thối rễ. Đến khoảng tháng 7, 8 âm lịch, chủ vườn phải dùng kẽm uốn cành để tạo dáng, thế. Do đó, một số vườn mai thường kén chọn khách.

Một vườn mai trên địa bàn TX. Phú Mỹ cho biết: “Mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều khách hàng có nhu cầu thuê chăm sóc mai nhưng vườn đã ngưng nhận vì không còn mặt bằng tốt để chăm sóc cho mai. Hơn nữa, công việc này cũng khá vất vả và gặp nhiều rủi ro nên chúng tôi chỉ nhận của những khách hàng thân quen”.

Anh Bùi Văn Thuận (khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) cho hay, do việc cơ quan bận rộn nên mấy năm nay, sau khi chơi Tết xong, anh mang cây mai đến nhà vườn nhờ chăm sóc. “Khi gửi ở nhà vườn, cây được chăm sóc chu đáo và tạo dáng chuyên nghiệp nên mai nở đẹp, đúng thời điểm. Năm nào gia đình tôi cũng có mai để chưng Tết mà chỉ tốn một khoản chi phí vừa phải cho nhà vườn”, anh Thuận nói.

Bài, ảnh: QUANG VŨ