Giá hồ tiêu tăng mạnh, người trồng lãi lớn

Những ngày sau Tết Nguyên đán, người trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh bắt đầu bước vào thu hoạch. Năm nay, giá hồ tiêu đầu vụ tiếp tục tăng cao khiến nhà vườn phấn khởi hơn, dù sản lượng thấp hơn năm ngoái.

Người trồng hồ tiêu phấn khởi khi giá tiêu tăng mạnh. Trong ảnh: Thu hoạch tiêu tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gia đình ông Hồ Văn Thư, ở ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức bắt đầu bước vào vụ thu hoạch tiêu đầu tiên trong năm 2022. Gia đình ông Thư có 1,5ha với gần 2.000 gốc tiêu được sản xuất theo hướng hữu cơ. Theo ông Thư, vụ này, vào thời điểm tiêu ra hoa gặp thời tiết mưa nắng thất thường, tỷ lệ đậu trái thấp dẫn đến năng suất tiêu giảm khoảng 20% so với mọi năm.

Tuy nhiên, ông Thư vẫn rất phấn khởi bởi giá bán đạt cao ở mức 85-90 ngàn đồng/kg, tăng 15-20 ngàn đồng/kg so với năm ngoái. Với sản lượng hơn 7 tấn, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi hơn 200 triệu đồng. Điều khiến ông Thư lo ngại nhất là lao động hái tiêu hiện đang khan hiếm, dù tiền công đã tăng từ 220 ngàn đồng/ngày lên 250 ngàn đồng/ngày. Hiện nay, ông Thư chỉ thuê được 6 lao động để thu hoạch tiêu, với diện tích này thì phải mất hơn 2 tháng mới hoàn tất thu hoạch, chi phí sẽ tăng lên.

“Năm nay, mặc dù sản lượng không bằng so với năm ngoái, nhưng bù lại giá tiêu tăng mạnh nên nhà vườn chúng tôi cũng có thêm khoản thu nhập, trang trải mở rộng diện tích. Đầu xuân năm mới, giá cả ổn định như vậy cũng được yên tâm”, ông Thư bày tỏ.

Tại vùng trồng tiêu huyện Xuyên Mộc, vụ thu hoạch tiêu đã bắt đầu từ đầu tháng 1. Vụ tiêu năm nay, người trồng cũng phấn khởi và có động lực hơn khi giá tiêu ngày một khởi sắc.

Những ngày này, gia đình ông Lê Văn Hải, ở ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc đang gấp rút cùng 4 lao động thu hoạch cho xong những trụ tiêu còn lại sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Với 7 sào tiêu đang cho thu hoạch, ông Hải ước sản lượng gần 4 tấn, dự tính thu lãi gần 150 triệu đồng.

Cũng như các hộ trồng tiêu khác, dù rất phấn khởi vì giá tiêu tăng cao nhưng ông Hải không khỏi lo lắng khi khan hiếm lao động hái tiêu và giá vật tư nông nghiệp tăng như hiện nay. Theo ông Hải, năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì giá tiêu tăng cao nên nông dân cảm thấy phấn khởi. Mặc dù thời điểm này, giá vật tư, nhân công đều tăng, nhưng bù lại giá cả ổn định, nông dân cũng có thêm nguồn thu nhập.

“Nghề trồng tiêu gắn bó nhiều năm mới gia đình tôi, nên cũng không thể bỏ được. Hiện nông dân chúng tôi cũng tùy vào tình hình thực tế để có mức đầu tư phù hợp, tránh thua lỗ để giữ lấy vùng trồng tiêu của địa phương”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích trồng hồ tiêu của tỉnh khoảng 11,5 ngàn ha; trong đó diện tích đang cho trái là gần 10 ngàn ha. Vụ tiêu năm nay, năng suất ở hầu hết các vườn đều giảm khoảng 20% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, do giá tiêu tăng cao hơn so với mọi năm nên nông dân rất phấn khởi.

Để đảm bảo chất lượng hồ tiêu, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con cần chú ý đến các khâu thu hoạch khi tiêu đủ độ chín, phơi sấy sản phẩm đúng cách để nâng cao chất lượng. Sau thu hoạch, nông dân cần chăm sóc, phòng bệnh đúng cách, kịp thời để vườn cây tăng sức đề kháng. Nông dân cũng cần đẩy mạnh áp dụng các phương thức canh tác theo quy trình nông nghiệp tốt, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm an toàn thực phẩm… để canh tác hồ tiêu theo hướng bền vững.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC