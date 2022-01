Những doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Trong số 315 DN xuất khẩu uy tín năm 2020, BR-VT có 7 DN thuộc lĩnh vực: đóng tàu, thép, phân bón, chế biến nông, lâm, thủy sản được vinh danh. Các DN đạt danh hiệu DN xuất khẩu uy tín không chỉ khẳng định giá trị của DN trên thị trường quốc tế mà còn có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại diện Sở Công thương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH Nitori BR-VT.

Khẳng định giá trị hàng hóa xuất khẩu

Công ty TNHH Nitori BR-VT (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, TX. Phú Mỹ) chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất xuất khẩu sang Nhật Bản, EU… Hiện nay, các sản phẩm của Nitori hiện đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2020, công ty đạt kim ngạch xuất khẩu 68,83 triệu USD. Năm 2021, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty phải thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ nhằm không làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Với nỗ lực đó, kết thúc năm, công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu đạt gần 75 triệu USD.

Ông Yasuyuki Hatano, Giám đốc Hành chính nhân sự - Công ty TNHH Nitori BR-VT cho biết, đây là năm đầu tiên DN đạt danh hiệu này. Việc được bình chọn DN xuất khẩu uy tín là nguồn động viên DN tiếp tục giữ vững thị trường trên thế giới, đồng thời vượt qua khó khăn dịch để duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh.

Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh BR-VT (Baseafood) là DN có 9 năm được Bộ Công thương bình chọn là DN xuất khẩu uy tín. Kết quả này đã chứng minh được thương hiệu của DN trên thị trường quốc tế trong thời gian qua.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Baseafood cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các đối tác nước ngoài cũng như tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu, DN đã đầu tư nhà xưởng, kho lạnh, máy móc, thiết bị để gia tăng giá trị xuất khẩu. Bên cạnh đó, DN cũng phải đổi mới công nghệ, đổi mới công tác quản lý và tuân thủ những quy định trong hợp đồng với các đối tác nước ngoài.

Năm 2020, Công ty đạt kim ngạch xuất khẩu 31,72 triệu USD, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu của DN vẫn tăng 30% so với năm trước. Theo ông Trần Văn Dũng, dù đã có thâm niên hơn 40 năm trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản nhưng Công ty vẫn không ngừng nỗ lực để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao tỷ trọng sản xuất tinh chế để chinh phục khách hàng, tận dụng những ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

“Ngoài mặt hàng thủy sản truyền thống, năm 2021, công ty cũng đã xuất khẩu thêm mặt hàng mới là tôm sang thị trường Nhật Bản với hơn 500 tấn tôm các loại, kim ngạch 6 triệu USD. Mặt hàng này sẽ được công ty sẽ phát triển mạnh sang các nước khác, gia tăng giá trị kim ngạch, góp phần giải quyết nguồn nuôi cho bà con ngư dân trong tỉnh”, ông Dũng cho biết thêm.

Công ty Baseafood là DN nhiều năm liền được công nhận là DN xuất khẩu uy tín. Trong ảnh: Công nhân Công ty Baseafood sản xuất thủy sản xuất khẩu tại xưởng.

Tiếp tục hỗ trợ DN

Theo Sở Công thương, các DN được công nhận là “DN xuất khẩu uy tín năm 2020” phải đạt được các tiêu chí do Bộ Công thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường. Không chỉ vậy các DN đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng thương hiệu để hội nhập, phát triển.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) của tỉnh đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 6,55% so với năm 2019. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (trừ dầu khí) tăng 15,32%, tương đương 5,88 tỷ USD. Đạt được kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các DN xuất khẩu uy tín trên.

Năm 2022, dự báo dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến các ngành kinh tế, đặc biệt trên lĩnh vực xuất khẩu, nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng, do DN đã và đang tiếp cận tốt những thị trường mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do. Tỉnh cũng đã đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô năm 2022 hơn 6,36 tỷ USD, tăng 8,42% so với năm 2021.

BR-VT có 7 DN được Bộ Công thương công nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020”, gồm: Công ty CP Hải Việt; Công ty CP Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT; Công ty TNHH Thảo Nguyên; Công ty TNHH Cao Phát; Công ty TNHH Nitori BR-VT; Công ty TNHH Baconco và Công ty TNHH Liên doanh ống thép Sendo.

Bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của DN, Sở luôn tạo điều kiện thuận lợi cho DN xuất khẩu trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục triển khai các đề án hỗ trợ DN thực hiện các hiệp định thương mại tự do như: CPTPP; EVFTA; UKVFTA…; tiếp tục xây dựng chương trình xuất khẩu hàng hóa tỉnh đến năm 2025 và đề xuất thị trường xuất khẩu trọng điểm của tỉnh để đưa vào chương trình xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ phối hợp với Bộ Công thương để cập nhật thông tin thị trường, các chính sách chế độ mới liên quan đến xuất khẩu, giúp DN tiếp cận thông tin về thị trường, ngành hàng xuất khẩu. Sở cũng tiếp tục hỗ trợ trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các DN có xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường Việt Nam có tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do như: CPTPP, EVFTA; RCEP... Đây cũng là 1 trong những tiêu chí quan trọng để BR-VT ngày càng có nhiều DN được công nhận DN xuất khẩu uy tín trong thời gian tới.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU