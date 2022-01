Hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nội vùng

Ngày 8/1, Sở GT-VT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng do tác động của dịch COVID-19, nhưng ngành GT-VT tỉnh vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tuyến giao thông kết nối khu vực kinh tế, các khu vực đô thị được triển khai đầu tư theo quy hoạch được duyệt. Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, công tác duy tu, bảo trì đường bộ, đường thủy và công tác phối hợp xử lý an toàn giao thông được thực thi kịp thời, hiệu quả; góp phần kiểm soát tốt việc lưu thông và kéo giảm tai nạn giao thông. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 390 vụ tai nạn giao thông, làm 195 người chết, 252 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2020, số vụ giảm 216 vụ, tương đương khoảng 35%; số người chết giảm 24 người, tỷ lệ giảm 11%, số người bị thương giảm 284 người, tỷ lệ giảm 53%.

Năm 2022, Sở GT-VT phấn đấu hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành GT-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, ngành phấn đấu hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trung tâm Logistic Cái Mép Hạ; từng bước đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tiếp tục phối hợp với Bộ GT-VT sớm triển khai đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An, nạo vét luồng Vũng Tàu-Thị Vải…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Khánh đánh giá cao nỗ lực của ngành GT-VT khi đã vượt qua khó khăn do đại dịch để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh ngành GT-VT cần tiếp tục chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, nhất là các công trình giao thông trọng điểm.

SA HUỲNH