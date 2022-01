Tham mưu tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 154,735 tỷ đồng

Ngày 7/1, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công tác tài chính năm 2021. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, 2021 là năm với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, tuy nhiên, nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp nên nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế xã hội vượt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiệm vụ tài chính ngân sách. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 87.696 tỷ đồng, bằng 133,1% so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt 39.834 tỷ đồng, bằng 111,6% dự toán. Với kết quả này, thu ngân sách địa phương được hưởng là 23.411 tỷ đồng, bằng 118,6% so với dự toán.

Trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác phòng chống tham nhũng, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 154,735 tỷ đồng. Trong đó, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8,847 tỷ đồng; tiết kiệm qua công tác thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 đối với UBND cấp huyện là 85,888 tỷ đồng; tiết kiệm qua thẩm định dự án 60 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh nhấn mạnh, năm 2022 dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, Sở Tài chính và các đơn vị ngành tài chính tỉnh chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh điều hành ngân sách linh hoạt, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành nhưng chưa được bố trí ngân sách để thực hiện. Kiểm soát, chi ngân sách chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời ... Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các DN nhà nước, DN có vốn nhà nước theo kế hoạch được duyệt; Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách…

PHAN HÀ