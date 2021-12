Hiện bà con nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền đang bước vào thu hoạch lúa vụ Mùa. So với các vụ khác trong năm, việc sản xuất lúa vụ này gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại như đạo ôn, sâu đục thân khiến năng suất lúa giảm gần 1 tấn/ha; Bên cạnh đó, giá các loại phân bón, thuốc BVTV tăng cao trong khi lúa lại rớt giá, khiến người nông dân hầu như không có lãi.

Thực hiện: ĐINH HÙNG – THANH HOA