TP.VŨNG TÀU: Xây dựng gói sản phẩm, quảng bá phù hợp để thu hút du khách

Định hướng của TP.Vũng Tàu trong năm 2022 và các năm tiếp theo là phát triển du lịch sự kiện đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thu hút du khách. Thành phố sẽ công bố trước chuỗi sự kiện theo năm để DN tham gia thiết kế chương trình đồng hành, xây dựng gói sản phẩm, quảng bá phù hợp… để nâng doanh thu, lợi nhuận cho DN.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tại hội nghị thông tin về tình hình du lịch năm 2021 và một số nhiệm vụ, giải pháp trong trạng thái bình thường mới diễn ra ngày 12/12. Hội nghị có đại diện Sở Du lịch và nhiều DN du lịch, dịch vụ trên địa bàn tham dự.

95% DN du lịch phải đóng cửa

Thông tin về tình hình du lịch năm 2021, ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT TP.Vũng Tàu cho biết, kể từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát vào tháng 6/2021 đã ảnh hưởng đến tất các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, ngành du lịch chịu thiệt hại nặng nề nhất.

95% DN lưu trú, dịch vụ phải đóng cửa hoàn toàn làm cho trên 5.000 lao động ngành du lịch và gần 12.000 lao động của các ngành nghề khác thất nghiệp. Ảnh hưởng của dịch cũng làm 4 chỉ tiêu kinh tế của TP Vũng Tàu năm 2021 không đạt được mục tiêu như kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu dịch vụ, du lịch, ăn uống ước đạt 87, 84% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 98,81% so với cùng kỳ; dịch vụ vận tải kho bãi ước đạt 81,29% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 95,78%.

Hiện nay, các cơ sở du lịch gần như đã kiệt quệ, sức chống chọi để vực dậy là rất yếu. Nhiều DN du lịch đã “thắt lưng buộc bụng” chăm lo cho đời sống người lao động, giúp người lao động vượt qua những khó khăn trước mắt.

Bên cạnh đó, khối DN du lịch cũng chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch và chung tay chia sẻ trách nhiệm với nhà nước trong việc cung cấp phòng cách ly giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung; cung cấp dịch vụ an toàn (lưu trú, ăn uống khép kín) để đón công nhân “một cung đường hai điểm đến” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, giúp các ngành nghề sản xuất không bị đứt gãy hoạt động.

Marina Bay Vung Tau Resort & Spa (115, Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu) diễn tập quy trình kiểm kiểm soát dịch với du khách đến.

Thu hút du khách gắn với phòng chống dịch hiệu quả

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa các hoạt động du lịch, chính quyền thành phố đã tích cực nhiều giải pháp, trong đó đẩy nhanh độ phủ vắc xin cho toàn dân. Đến nay, hơn 98% dân số từ 15 tuổi đã được tiêm vắc xin, trong đó tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho người lao động ngành du lịch đạt 98,8%. Thành phố cũng hướng dẫn các DN, cơ sở kinh doanh dịch vụ xây dựng phương án phòng chống dịch an toàn để đón du khách trở lại theo chủ trương “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tại hội nghị, các DN nhận định về khả năng phục hồi du lịch, đề xuất tháo gỡ khó khăn nhằm tăng sức cạnh tranh, thu hút du khách.

Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch cho biết, năm 2020 ngành du lịch cũng trải qua 3 lần dịch bệnh bùng phát, song mỗi lần dịch tạm lắng, BR-VT luôn thắng lớn nhờ hiệu ứng “bật lò xo” của du khách sau một thời gian du lịch gián đoạn. Năm 2021, du lịch đứt gãy hoàn toàn 7 tháng, nhưng không thể kỳ vọng vào sức “bật lò xo” như năm 2020 vì dịch bệnh tác động quá lớn đến nền kinh tế, thu nhập của nhóm người thu nhập trung bình - phân khúc khách chính của BR-VT. Do vậy, cần phải có giải pháp mang tính tiên phong. Ông Linh đề xuất cần truyền thông mạnh mẽ hơn về biện pháp đón khách an toàn và thái độ bình tĩnh, thích ứng chứ không quá lo lắng trong bối cảnh phải sống chung với dịch. “DN sẽ chăm chút, làm mới sản phẩm dịch vụ, nhưng chính quyền phải hỗ trợ đảm bảo môi trường an toàn, làm thêm nhiều điểm check in đẹp và tổ chức sự kiện phù hợp kích thích cảm xúc, trải nghiệm của khách đến”, ông Linh nói.

ÔNG HOÀNG VŨ THẢNH, CHỦ TỊCH UBND TP. VŨNG TÀU Phê duyệt sớm nhất để DN mở cửa Về phê duyệt phương án phòng chống dịch cho DN, đối với lĩnh vực lưu trú, cơ sở 4-5 sao gửi phương án về Phòng VH-TT. Phòng sẽ tham mưu Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phê duyệt. Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Phòng VH-TT kiểm tra, xác nhận phương án của cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống (gồm cả nhà hàng trong cơ sở lưu trú). UBND các phường, xã được ủy quyền phê duyệt các loại hình kinh doanh nhà nghỉ. Đối với DN hoạt động trong lĩnh vực vận tải, cảng biển, xây dựng, Phòng Quản lý đô thị thẩm định, phê duyệt phương án phòng dịch của những công trình, DN quy mô nhỏ; UBND thành phố sẽ phê duyệt công trình, DN lớn. Đối với DN hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng (không đi kèm lưu trú), Phòng Y tế là cơ quan thẩm định. Đối với DN chế biến hải sản, trung tâm thương mại, chợ, Phòng Kinh tế sẽ thẩm định, xác nhận phương án phòng dịch. Chúng tôi chia các lĩnh vực cho từng phòng chuyên môn để xem xét, kiểm tra nội dung phù hợp, sát thực tế nhất, đồng thời phê duyệt nhanh, sớm nhất để DN mở cửa. Thành phố cũng đề nghị DN, hộ kinh doanh hợp tác xây dựng phương án dựa trên thực tế loại hình kinh doanh của DN đảm bảo hiệu quả thực chất phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ nhiệm CLB nữ Doanh nhân TP.Vũng Tàu nêu, theo hướng dẫn tại Kế hoạch 202/KH-UBND, khách sạn, nhà nghỉ, hoạt động tham quan, du lịch ở vùng cấp độ dịch 1, 2 được hoạt động bình thường; cấp độ 3 sẽ hoạt động hạn chế theo văn bản của địa phương và cấp 4 ngừng hoạt động. Bà Ngọc Lan cho rằng, việc quy định cấp độ dịch áp dụng vào kinh doanh du lịch không hợp lý, vì hiện nay cấp độ dịch chuyển rất nhanh, DN nếu không cập nhật kịp sẽ dẫn đến vi phạm. Thay vào đó nâng các yêu cầu kiểm soát chặt nguồn khách và phòng dịch lên gắn trách nhiệm cho từng DN, chủ cơ sở.

Bên cạnh đó, các DN cũng bày tỏ sự cộng đồng trách nhiệm với chính quyền thành phố để kiểm soát tốt dịch bệnh. Bà Trương Thị Liên Chi, đại diện Nhà hàng Gành Hào nói: Dịch bệnh gây tổn thất kinh tế là rõ rồi. Xác định vừa phải kinh doanh, vừa phải chống dịch tốt, DN đã xây dựng phương án, tập huấn thực hiện 5K, bố trí bàn ăn giãn cách, quy trình khử khuẩn… cho người lao động nhằm góp phần tạo “vùng xanh” cho khách yên tâm khi đến TP.Vũng Tàu.

Lắng nghe, ghi nhận kiến nghị của đại diện Hiệp hội và DN du lịch, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu khẳng định sẽ đồng hành và hỗ trợ các DN vượt qua những thách thức, khó khăn. Trong thời gian tới, ngoài công tác phòng chống dịch chính quyền thành phố sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho khách tắm biển, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh - trật tự, tăng cường kiểm tra và kiểm soát giá cả kinh doanh.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ lên kế hoạch phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao như: Cuộc thi Miss World dự kiến diễn ra vào tháng 3 và 4/2022, các hoạt động biểu diễn nhạc đường phố, biểu diễn thể thao vào cuối tuần, đầu tư một số địa điểm check in trên khu vực Đồi con Heo, Núi Lớn, Núi Nhỏ.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA