Nông dân hưởng lợi kép từ sản xuất lúa theo VietGAP

Trong 2 ngày 11 và 12/12, nông dân xã An Nhứt (huyện Long Điền) thu hoạch vụ lúa Mùa trồng theo mô hình VietGAP. Sau khi thu hoạch, lúa tươi được Công ty CP Đầu tư phát triển năng lượng - Du lịch Thái Bình Dương (TP. Vũng Tàu) thu mua ngay tại ruộng.

Nông dân xã An Nhứt thu hoạch lúa vụ Mùa 2021.

Vụ Mùa năm nay, nông dân xã An Nhứt tiếp tục liên kết sản xuất lúa hữu cơ, có 5 hộ trồng với diện tích 5ha, gieo sạ giống lúa Đài thơm 8. Đây là vụ thứ 2 nông dân được làm quen với hình thức sản xuất lúa không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, chỉ sử dụng phân, thuốc hữu cơ sinh học, do Công ty CP Đầu tư phát triển năng lượng - Du lịch Thái Bình Dương cung cấp, năng suất đạt 4,5 tấn/ha, giá bán 12 ngàn đồng/kg lúa tươi, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi ha thu lãi khoảng 25 triệu đồng, tăng hơn 10 triệu đồng so với với lối canh tác cũ.

Theo ông Trần Công Danh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhứt, mô hình trồng lúa hữu cơ ở xã An Nhứt là mô hình đầu tiên trong huyện sản xuất lúa sạch và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Mô hình sản xuất lúa VietGAP bước đầu đã giúp nông dân tạo ra sản phẩm lúa hữu cơ sạch, thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỮU THUẬN