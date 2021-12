Dịch vụ ăn, uống dè dặt mở cửa

Từ ngày 10/12, theo Kế hoạch 202/KH-UBND của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhiều hoạt động kinh doanh được mở cửa trở lại căn cứ theo cấp độ dịch, trong đó có dịch vụ ăn, uống. Tuy nhiên, ghi nhận sau 2 ngày thực hiện, việc mở cửa hoạt động trở lại vẫn còn khá dè dặt, lượng khách đến sử dụng các dịch vụ ăn, uống vẫn còn khá vắng vẻ.

Quán cà phê Ý trên đường 30/4 (TP. Vũng Tàu) mở cửa phục vụ khách tại chỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên trong 2 ngày cuối tuần qua tại các địa phương như: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa… một số cơ sở ăn, uống trên địa bàn TP đã triển khai phục vụ tại chỗ cho khách hàng nhưng lượng khách đến quán không nhiều. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, nhân viên quán cà phê Havana (6K4, Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu) cho biết, ngày 10/12, khi biết thông tin tỉnh cho phép quán ăn, quán cà phê… tại các địa phương có nguy cơ thấp ở cấp độ 1, 2 được phục vụ tại chỗ, quán đã lau dọn, sắp xếp bàn ghế, trang bị thêm nước sát khuẩn tại các bàn trước khi mở cửa đón khách. Trong 2 ngày mở cửa phục vụ tại chỗ khách hàng đã bắt đầu trở lại quán nhưng chưa như trước khi có dịch. “Thời điểm chỉ được bán mang đi, mỗi ngày quán bán hơn 20 lượt khách, còn từ hôm mở bán tại chỗ lượng khách có tăng nhưng không nhiều. Có thể trong những ngày đầu khách hàng còn e ngại khi đến quán. Ngoài việc kinh doanh, để bảo đảm an toàn cho khách, quán cũng đã trang bị nước rửa tay sát khuẩn, dán mã QR ngay cửa ra vào để kiểm soát khách vào, ra và dễ truy vết”, chị Thủy cho biết thêm.

Chị Lưu Nguyễn Trúc Quyên, nhân viên pha chế Quán cà phê 360 Vũng Tàu (góc đường Lê Quý Đôn - Quang Trung, TP. Vũng Tàu) cũng cho biết, quán mở cửa phục vụ tại chỗ từ ngày 10/12. So với thời điểm chỉ được bán mang đi, lượng khách tăng 60-70%. Nhưng so với trước dịch, lượng khách vẫn chưa bằng. Để bảo đảm an toàn cho khách và nhân viên, quán đã sắp xếp bàn ghế cách nhau hơn 1m, tại mỗi bàn đều trang bị nước sát khuẩn. Khi khách vào quán uống nước, nhân viên cũng nhắc nhở nếu khách không đeo khẩu trang.

Anh Nguyễn Văn Hưng (nhà ở đường Ông Ích Khiêm, TP. Vũng Tàu) cho biết, sáng 12/12, gia đình anh ghé quán cà phê quen trên đường Quang Trung sau khi biết quán đã được phục vụ tại chỗ. “Đã hơn 5 tháng gia đình tôi mới đi uống cà phê tại quán. Nói thật, việc đến quán uống cà phê cảm giác thích hơn là uống tại nhà. Vì đến quán không chỉ để uống cà phê mà còn được cảm nhận không khí nhộn nhịp của phố phường. Tuy nhiên, gia đình tôi luôn tuân thủ biện pháp 5K, quét mã khai báo y tế”, anh Hưng nói.

Không riêng quán cà phê, các quán bán hàng ăn cũng đã phục vụ khách đến ăn tại chỗ, nhưng lượng khách đến ăn cũng khá vắng. Trong quán, bàn ghế cũng được bố trí cách xa nhau hơn so với trước đây. Khách vào quán ăn được yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Ghi nhận trong sáng 12/12, nhiều khách vẫn có thói quen đến mua mang về. Chị Vũ Thị Nguyên Ánh (nhà ở đường Bạch Đằng, TP. Bà Rịa) cho biết: “Dù từ ngày 10/12, một số quán ăn đã phục vụ tại chỗ, nhưng tội vẫn giữ thói quen mua mang về. Sở dĩ tôi vẫn chưa dám đến quán ăn do còn e ngại dịch bệnh”.

Mặc dù đã được cho phép quán ăn, cà phê… được mở cửa hoạt động trở lại, nhưng nhiều quán ăn, quán nước vẫn chưa thực hiện bán tại chỗ. Lý do được các hộ kinh doanh này đưa ra là vẫn còn e ngại khi phục vụ khách ăn tại chỗ và cũng chưa nắm rõ các quy định để thực hiện.

Theo Kế hoạch 202/KH-UBND, khách sạn, nhà nghỉ... được hoạt động bình thường ở vùng cấp độ dịch 1, 2; hoạt động hạn chế ở cấp độ 3 và ngừng hoạt động trong vùng cấp 4; cần phải được chính quyền địa phương phê duyệt phương án phòng, chống dịch. Lãnh đạo tỉnh cũng thông tin, vấn đề cấp độ dịch sẽ được ngành y tế đánh giá và công bố hàng tuần, ở khu vực cấp phường, xã trở xuống. Đồng thời, nếu có xác định F0 sẽ tùy theo nguy cơ mà có biện pháp xử lý thích hợp. Nếu nguy cơ không cao thì sau khi xử lý xong các cơ sở vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Bài, ảnh: SONG BÌNH