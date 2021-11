Hơn 351,3 tỷ đồng cho vay các chương trình tín dụng

Ngày 2/11, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Bà Rịa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại.

Báo cáo của Ban đại diện NHCSXH TP. Bà Rịa cho biết: Tính đến hết tháng 9/2021, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại đơn vị đạt 94,2 tỷ đồng; với 939 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng hơn 351,3 tỷ đồng, gần 13% so với đầu năm 2021.

Về chương trình cho vay các dự án, chương trình tín dụng xây dựng nông thôn mới, đến nay, đã thực hiện được 9/12 chương trình tín dụng chính sách cho vay với tổng dư nợ đầu tư cho vay hơn 168,4 tỷ đồng với hơn 3.713 hộ vay vốn tại 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao là xã Hòa Long, xã Long Phước và xã Tân Hưng.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác cho vay, chất lượng tín dụng cũng được đơn vị kiểm soát tốt. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến cuối tháng 9/2021 là 675 triệu đồng, chiếm 0,19% tổng dư nợ, giảm 33 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ quá hạn 66 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng dư nợ, giảm 75 triệu đồng so với đầu năm. Số nợ khoanh 598 triệu đồng, chiếm 0,17% tổng dư nợ, tăng 31 triệu đồng so với đầu năm.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao những tháng cuối năm, Ban đại diện đề nghị các phường, xã tăng cường khảo sát nhu cầu vay vốn, triển khai cho vay giải quyết việc làm để tạo việc làm khắc phục khó khăn. Đồng thời, đề nghị các thành viên ban đại diện tăng cường kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh hoạt động và xử lý nợ công quá hạn…

HÀ AN