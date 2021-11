Bộ Công thương vừa ban hành quyết định về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021” vào thứ Sáu ngày 3/12/2021 trên phạm vi toàn quốc.

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday 2021 được tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tuyến nhằm phát huy lợi thế ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử, áp dụng các giải pháp giám sát và thúc đẩy hàng chính hãng, hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các DN tham gia; thúc đẩy giao dịch trực tuyến, thương mại điện tử hiệu quả và đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Trên cơ sở đó, phổ biến, nâng cao trải nghiệm của người dân, người tiêu dùng về những nền tảng công nghệ số được ứng dụng trong thương mại điện tử và đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt và các giải pháp, dịch vụ do DN, Start-up Việt phát triển nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong ngày mua sắm trực tuyến có mức giảm giá tối đa là 100%.

Trong khuôn khổ ngày mua sắm trực tuyến 3/12/2021 còn diễn ra Tuần lễ mua sắm trực tuyến từ ngày 27/11/2021 đến ngày 5/12/2021.

SONG BÌNH