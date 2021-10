Thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào cuối năm?!

Thời điểm hiện tại, các DN địa ốc đang “chạy nước rút”, tái khởi động và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giới thiệu, mở bán dự án để bù đắp lại khoảng thời gian dài tạm ngừng mọi hoạt động do giãn cách xã hội trước đó.

Công nhân trở lại thi công tại công trường dự án The Light City do Hodeco làm chủ đầu tư.

Hàng loạt dự án lớn được tập trung triển khai

Năm 2021 dịch bệnh kéo dài khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói chung, DN kinh doanh BĐS nói riêng bị ngưng trệ và gián đoạn. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, COVID-19 cũng là một bài “test” sức bền và sự ứng biến linh hoạt của các công ty.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh hay việc thực hiện các thủ tục pháp lý dự án... do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 nhưng Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) vẫn có những chiến lược kinh doanh phù hợp để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp chia sẻ, DN quyết liệt triển khai các giải pháp tài chính, sẵn sàng nguồn vốn 8.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, DIC Corp phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu DN; hoàn tất việc chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng thu về 1.500 tỷ đồng... Trong 9 tháng năm 2021, DN cũng hoàn thành thu xếp vốn vay đầu tư, hạn mức 1.900 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; thu xếp vốn vay đầu tư, hạn mức 850 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị mới Lam Hạ...

Từ nay đến cuối năm, DIC Corp tiếp tục triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 2 gồm: khối khách sạn 5 sao cao 27 tầng và khối hỗn hợp căn hộ du lịch và khách sạn cao 31 tầng. Trong đó, bố trí 384 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao và 508 căn hộ du lịch. Hiện, DIC Corp đã tháo dỡ hai khối khách sạn 4 sao Cap Saint Jacques và DIC Star; đồng thời tích cực triển khai các thủ tục pháp lý, trình thẩm định thiết kế… để đủ điều kiện khởi công như kế hoạch đề ra.

Trước đó, DIC Corp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án này với 1 khối căn hộ du lịch với 372 căn và khu thương mại có đầy đủ các dịch vụ đi kèm như: hồ bơi, khu nhà hàng, trung tâm hội nghị, tiệc cưới… Toàn bộ dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques có diện tích chiếm đất là 11.311,6m2, đầu tư 3 block cao tầng gồm 1 block khách sạn 5 sao và 2 block căn hộ du lịch, tọa lạc trên đường Thùy Vân. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án vào quý 4/2024.

Còn đối với Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (Hodeco), mặc dù cũng phải đối mặt với những khó khăn dịch COVID-19, nhưng kết quả kinh doanh Hodeco vẫn duy trì được sự tăng trưởng. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của DN cho thấy, doanh thu thuần trong quý đạt hơn 281 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS đóng góp hơn 266 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 66,5 tỷ đồng, tăng 116,75% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo lãnh đạo Hodeco, doanh thu của DN tiếp tục ghi nhận một phần từ các dự án như: The Light City giai đoạn 1, Ngọc Tước, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ. Tổng doanh thu trong 9 tháng, DN đạt gần 920 tỷ đồng doanh thu thuần và 210 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 66,5% và 90,9% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, Hodeco đã thực hiện được 70,1% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc Hodeco cho biết, trong những tháng cuối năm, Hodeco tiếp tục triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và xây thô các khu nhà liên kế của dự án The Light City, tiếp tục hoàn tất bàn giao các căn hộ khu chung cư Bình An, Bình Giã Resident và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 cho khách hàng và kinh doanh phần còn lại tại các dự án này. Riêng đối với dự án Ecotown Phú Mỹ, Hodeco sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để tiếp tục kinh doanh các căn còn lại, triển khai xây dựng khoảng 200 căn liền kề, hoàn thiện thủ tục đầu tư và kinh doanh hai lô nhà ở xã hội…

Ngoài ra, Hodeco đang đầu tư dài hạn tại nhiều dự án khác ở Vũng Tàu như: Cụm tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, khu đô thị sinh thái Vũng Tàu Wonderland, khu nhà ở tại Bãi Dâu,…

Xu hướng đầu tư nhà ven đô

Khách hàng xem nhà mẫu dự án The Light City giai đoạn 1 do Hodeco làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 1, dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự báo thị trường BĐS từ nay đến cuối năm cũng sẽ có nhiều thay đổi. Đó là xu hướng tìm kiếm căn nhà ven đô ở các tỉnh ngoài TP. Hồ Chí Minh như: Đồng Nai, BR-VT… sẽ tăng. Bởi sau dịch COVID-19, nhiều người mong tìm được một ngôi nhà an toàn để nghỉ ngơi. Theo các DN kinh doanh BĐS tại BR-VT, xu hướng bất động sản nhiều khách hàng nhắm đến là dạng nhà vườn nghỉ dưỡng. Vì vậy, quỹ đất tại các vùng ven của BR-VT như Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức và vùng ven TP. Vũng Tàu là nơi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tìm đến để đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), các dự án phát triển BĐS trên cả nước thời gian qua đều phải dừng xây dựng, thi công vì giãn cách và đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị, khiến nguồn cung thị trường thiếu càng thêm hiếm. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát hiệu quả, các địa phương chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư ngay lập tức cải thiện nhanh chóng.

Khảo sát của VARS cho thấy, ảnh hưởng của dịch bệnh chỉ trong ngắn hạn, sự trầm lắng của thị trường chỉ tạm thời và là cơ hội lớn để tái cấu trúc, tích lũy hướng tới phát triển bền vững hơn. Dự báo, bắt đầu từ tháng 10/2021, khi nhiều địa phương gỡ bỏ giãn cách xã hội và tạo ra nhiều vùng xanh an toàn, hoạt động phát triển dự án BĐS và thị trường giao dịch BĐS được kích hoạt trở lại, nhất là các dự án vùng ven của các đô thị lớn…

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU