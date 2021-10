Sản xuất nông nghiệp dần phục hồi

Khi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, ngành nông nghiệp đã bắt đầu phục hồi, tái sản xuất sau thời gian dài bị ảnh hưởng.

Ông Lâm Trọng Tuấn, KP. Láng Sim, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc chuẩn bị nguồn giống rau cho vụ mới.

Sản xuất ổn định trở lại

Sau hơn 2 tháng phải tạm dừng mọi hoạt động vì dịch COVID-19, cuối tuần qua, trang trại rau thủy canh Lâm Viên farm của gia đình ông Lâm Trọng Tuấn, KP. Láng Sim, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đã thu hoạch và xuất bán lứa rau đầu tiên với sản lượng hơn 2 tấn bao gồm rau ăn lá, cà chua, dưa leo, giá bán trung bình từ 25.000-32.000 đồng/kg. Hiện lứa rau xuống giống đợt 2 này ước cho sản lượng hơn 6 tấn và cũng đã được khách hàng đặt mua trước. Ông Tuấn cho biết, trong thời gian dịch bệnh sản phẩm không tiêu thụ được, nhân công cũng không thể đi làm, ông buộc phải tạm dừng sản xuất, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu nhập của gia đình và các lao động đang làm việc tại đây. Chính vì thế, sau khi địa phương hết giãn cách, ông nhanh chóng chuẩn bị nguồn giống, sửa sang lại hệ thống trồng rau thủy canh. “Đến nay, trang trại đã vận hành trở lại, các đầu mối thu mua cũng đã được kết nối lại bình thường” ông Tuấn cho hay.

Trải qua một vụ nuôi tôm đầy khó khăn khi giá bán giảm, không có nơi tiêu thụ, hơn 2 tuần qua, HTX Nông nghiệp Quyết Thắng, phường Long Hương, TP. Bà Rịa cũng đã bắt tay vào phục hồi lại các đầu mối thu mua, chuẩn bị thả vụ mới. Ông Nguyễn Kim Chuyên, Giám đốc HTX Nông nghiệp Quyết Thắng cho hay, cở sở sản xuất theo hình thức công nghệ cao đầu tư lớn, nếu tạm ngừng lâu sẽ rất lãng phí, do vậy, để hạn chết thiệt hại, đơn vị phải tính toán kỹ lưỡng. Sau khi hết giãn cách, giao thông đi lại thuận lợi, các mối tiêu thụ tôm cũng đã bắt đầu kết nối lại, do đó, HTX cũng tập trung phát triển lượng tôm giống đã thả trước đó và dọn vệ sinh các khu bỏ trống lâu nay để chuẩn bị thả vụ mới.

Giá nông sản đã bắt đầu tăng

Thông tin từ Sở NN-PTNT cũng cho thấy, tình hình dịch bệnh ở hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực đang dần được kiểm soát đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, giao thương hàng hóa giữa các địa phương. Đặc biệt là khi TP. Hồ Chí Minh cho mở cửa trở lại các khu chợ đầu mối đã giúp cho nhiều mặt hàng nông sản tăng giá. Các DN chế biến nông sản cũng khôi phục lại sản xuất từ việc thu mua nguyên liệu; huy động nhân công đến xây dựng kế hoạch sản xuất cho các tháng cuối năm để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu và bảo đảm nhu cầu tiêu dùng cho thị trường nội địa đã giúp cho chuỗi tiêu thụ vận hành nhịp hàng trở lại. Bà Mai Thanh Hoa, nông dân trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ cho biết, sau khi hết giãn cách, cơ sở của bà đã tiêu thụ được hơn 10 tấn dưa lưới. Đặc biệt, giá bán cũng đã tăng lên đáng kể, hiện đang được thương lái thu mua 27-30 ngàn đồng/kg, cao hơn 7-10 ngàn đồng so với thời điểm dịch. Theo bà Mai, hiện nhu cầu của các thương khá lớn, trong khi đó nguồn hàng ít do thời gian dịch bệnh nhiều bỏ trống, nên nguồn hàng hiện khá ít. Dự báo, giá dưa sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Vui mừng và phấn khởi nhất có lẽ chính là những hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh bởi gần 3 tháng nay, giá tôm nguyên liệu gần như rơi tự do, trong khi đó chi phí đầu vào liên tục tăng. Khoảng một tuần nay, giá tôm nguyên liệu đã tăng trở lại. Cụ thể, tôm thẻ chân trắng đang được thu mua với giá 140.000 -150.000 đồng/kg đối với loại 30 con, 120.000 đồng loại 40 con và 113.000 đồng loại 50 con, tăng từ 15-20 ngàn đồng so với thời điểm dịch bệnh. Ông Lê Trọng Nghĩa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ chia sẻ: “Mấy ngày nay, qua theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng được biết giá tôm nguyên liệu đã dần tăng trở lại nên người nuôi tôm mừng lắm. Hy vọng, tình hình dịch bệnh này sẽ nhanh chóng qua đi, mọi hoạt động thường nhật sớm trở lại, giá tôm nguyên liệu bình ổn để người nông dân chúng tôi yên tâm sản xuất”, ông Nghĩa chia sẻ.

Khảo sát cho thấy, một số loại nông sản như hồ tiêu, trái cây, rau củ cũng đã giá cao so với thời điểm giãn các. Cụ thể, giá rau tại vườn hiện tại dao động từ 11-15.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với thời điểm giãn cách, trái cây các loại tăng từ 3-5.000 đồng/kg, hồ tiêu tăng 8-10.000 đồng/kg.

Theo Sở NN-PTNT, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng của các ngành trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thủy sản đều đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và ngư nghiệp chỉ tăng từ 3,15-3,79% so cùng kỳ, trong khi chỉ tiêu kế hoạch các ngành đặt ra lần lượt là 4,02%; 4,53% và 4,2%. BR-VT đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, từng bước phục hồi kinh tế nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Với sự khởi động sản xuất trở lại sẽ góp phần đưa ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 3,39% trong năm nay.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU