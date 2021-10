Nới lỏng điều kiện cho vay trả lương ngừng việc

Tính đến đầu tháng 10/2021, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng gần 3.120 tỷ đồng cho 72.218 hộ vay, tăng gần 372 tỷ đồng, đạt 97% chỉ tiêu dư nợ, tỷ lệ tăng trưởng 13,5% so với đầu năm, hoàn thành 79,3% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, dư nợ nguồn vốn Trung ương gần 1.903 tỷ đồng, tăng 177 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 10,3% so với đầu năm. Dư nợ nguồn vốn địa phương hơn 1.217 tỷ đồng, tăng gần 195 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 19,1% so với đầu năm.