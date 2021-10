Giá hồ tiêu nóng lên từng ngày

Gần 1 tháng trở lại đây, giá hồ tiêu liên tục tăng. Có thời điểm lên đến 97 ngàn đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Giá tiêu tăng trở lại là tín hiệu tích cực để người nông dân khôi phục sản xuất. Trong ảnh: Vườn tiêu của ông Võ Văn Minh xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Nông dân khấp khởi hy vọng vực dậy ngành hồ tiêu

Mặc dù đã qua mùa thu hoạch, tuy nhiên những ngày qua tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc - một trong những địa phương có diện tích trồng tiêu lớn của tỉnh, người trồng tiêu nôn nao vì giá tiêu tăng từng ngày.

Cả tuần nay, ông Trịnh Văn Tiến, ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp liên tục nhận được điện thoại từ thương lái hỏi mua tiêu. “Dù không còn tiêu để bán nhưng gia đình tôi rất vui. Bởi sau nhiều năm giá tiêu chạm đáy, còn khoảng 34-38.000 đồng/kg, thì nay đã khởi sắc trở lại. Đây là tín hiện tích cực, để người trồng tiêu sớm có thể khôi phục sản xuất”, ông Tiến nói.

Cũng trong tâm trạng vui mừng, ông Trương Bình Minh, xã Bình Ba, huyện Châu Đức chia sẻ, mấy hôm nay, ông liên tục nhận được điện thoại của thương lái báo giá tiêu đang tăng từng ngày. Sau nhiều năm thua lỗ do giá tiêu giảm sâu, năm nay giá tiêu tăng trở lại, khiến ông khấp khởi hy vọng hồ tiêu vẫn là cây trồng chủ lực cho thu nhập cao như trước đây.

Ông Minh cho biết, là một trong những hộ hiếm hoi tại ấp Suối Lúp, xã Bình Ba còn duy trì được vườn tiêu. Thời gian qua, giá tiêu xuống thấp, không có vốn tái đầu tư, 10 hộ trồng thì có tới 8-9 hộ đã chặt bỏ, khiến diện tích cây tiêu tại địa phương giảm mạnh. Theo tính toán của ông Minh, dù giá có xuống thấp, cây tiêu vẫn có nhiều lợi thế hơn các loại cây trồng khác. Đặc biệt nếu không bán được, hồ tiêu vẫn có thể dự trữ để chờ thời cơ. Với giá cả như hiện nay, dù chưa có lãi nhiều do nhiều năm qua vườn tiêu không được đầu tư, chăm sóc dẫn tới sản lượng thấp. Trong khi đó, giá thuê người thu hoạch, phân bón, thuốc BVTV ngày một tăng cao dẫn tới chi phí tăng lên đáng kể.

“Hy vọng từ giờ tới cuối năm, giá tiêu ngày càng tăng để nông dân gỡ gạc lại sau nhiều năm giá ảm đạm, lỗ nặng”, ông Minh chia sẻ.

Hồ tiêu liên tục tăng giá trở làm nông dân vui mừng khốn xiết. Trong ảnh: Thu hoạch tiêu tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức

Chú trọng đầu tư chất lượng

Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực hồ tiêu, ngoài việc thị trường xuất khẩu bắt đầu khởi sắc trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một trong những nguyên nhân khiến giá hồ tiêu liên tục tăng trở lại trong thời gian qua là do sản lượng tiêu tại các nước đang giảm mạnh do ảnh hưởng thời tiết khô hạn đầu mùa mưa năm 2021 và thiếu sự đầu tư chăm sóc nên diện tích và sản lượng vụ mùa này giảm hơn 30-50% so với vụ trước. Cũng vì vậy giá hồ tiêu hiện tại và thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cao bền vững, có lợi cho người sản xuất.

Theo thống kế của ngành nông nghiệp, hiện diện tích trồng tiêu trên địa bàn tỉnh khoảng 11.000ha, giảm gần 2.000ha so với cùng kỳ năm 2019. Trong 8 tháng năm 2021, sản lượng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đạt 19.706 tấn.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, người dân cần hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh, không để dư lượng trong hạt tiêu và đăng ký với hiệp hội để bán tiêu sạch nhằm đạt được giá tốt nhất.

Ngoài ra, người trồng tiêu cần chuyển hướng đa dạng cây trồng, từ chỗ chỉ độc canh cây tiêu, thì nên đa canh, xen canh, tăng thu nhập trên cùng 1 diện tích. Điều này góp phần hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, người dân cần thay đổi thói quen sản xuất an toàn, theo hướng hữu cơ, an toàn...

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU