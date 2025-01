Ngày nắng đẹp, thời tiết mát mẻ trong suốt 5 ngày Tết

Bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, 5 ngày Tết thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không mưa, ngày nắng đẹp, nhiệt độ mát mẻ.

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày Tết nắng đẹp, mát mẻ, thích hợp cho mọi người du xuân. Trong ảnh: Người dân check - in tại Hội hoa xuân Vũng Tàu

Cụ thể, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Ất Tỵ ngày nắng nhẹ, sáng sớm có nơi có mù nhẹ ở khu vực phía Bắc của tỉnh (bao gồm TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức, phía bắc huyện Xuyên Mộc).

Nhiệt độ ban ngày cao nhất phổ biến từ 29-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Khu vực phía Bắc của tỉnh ban đêm nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, trời se lạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh nên toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Côn Đảo đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Do đó, cần đề phòng triều cường có khả năng gây ngập ở một số vùng trũng thấp ven biển, sông và ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, hoa màu.

Tin, ảnh: QUANG VŨ