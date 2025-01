Đầu tư mạnh mẽ hạ tầng: Nền tảng bứt phá chuyển đổi số

Thời gian tới, Bà Rịa-Vũng Tàu và các DN trên địa bàn tiếp tục định hướng đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, tạo tiền đề vững chắc trong chuyển đổi số thay đổi phương thức quản lý, sản xuất và đời sống hàng ngày.

Khách hàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu trải nghiệm “sóng 5G” Viettel sau khi được thương mại hóa từ tháng 10/2024.

Hạ tầng đi trước

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2024, công tác phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là hệ thống cáp quang, cáp viễn thông và truyền hình phủ sóng gần như toàn bộ dân số. Đặc biệt, gần 200 trạm 5G được triển khai đã tạo tiền đề vững chắc cho các ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, sản xuất và đời sống.

Chiếm phần lớn trong các trạm 5G được triển khai là của nhà mạng Viettel. Ông Lê Quý Huân, Phó Giám đốc Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, với mục tiêu phủ sóng 5G toàn bộ địa phương cấp huyện, tập trung tại TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và các KCN, khu du lịch quan trọng của tỉnh, từ đầu năm, DN đề ra kế hoạch phát triển 120 trạm BTS 5G đầu tiên.

Công chức TP.Bà Rịa hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số và một số thủ tục hành chính trực tuyến.

Với những nỗ lực của nhà mạng, đến cuối năm 2024, Viettel đã chính thức phát sóng 140 trạm, trong đó có 79 trạm SA (tự hoạt động không phụ thuộc vào trạm 4G) và 61 trạm NSA 4G+5G băng tần 2.600Hz mà Viettel đã đấu giá thành công tháng 3/2024. “Năm 2025, Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu có kế hoạch phát sóng thêm 100 trạm 5G để đạt mục tiêu phủ sóng 5G 80% dân số của tỉnh”, ông Huân thông tin thêm.

Theo ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ngoài phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông, hiện nay, Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC) cũng đang vận hành thử nghiệm với 10 phân hệ, kết nối, đồng bộ 21/21 sở, ban, ngành và 5 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh với 1.360 chỉ tiêu nhằm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh cũng xây dựng và đưa vào sử dụng phân hệ ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm thống kê, phân tích, xử lý, dự báo từ cơ sở dữ liệu IOC và tổ chức hiển thị theo bảng (Dasboard) trên IOC để trực quan hóa khoảng 80 chỉ tiêu chính về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ điều hành của lãnh đạo tỉnh. “Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai các trung tâm dữ liệu, điều hành, tiện ích nhằm phục vụ, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số”, ông Hiền nói.

Tiếp tục bứt phá

Tháng 12/2024 , UBND tỉnh đã nghe chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư khảo sát địa điểm thực hiện Trung tâm dữ liệu Digital Hub và cáp quang biển cập bờ với vốn đầu tư dự kiến 35 ngàn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng đóng vai trò mắt xích quan trọng của hạ tầng số, hạ tầng truyền dẫn dữ liệu của khu vực và quốc tế, bảo đảm an toàn, dự phòng mạng lưới, chất lượng dịch vụ Internet và các dịch vụ kết nối quốc tế khác cũng như an toàn an ninh thông tin quốc gia. Qua đó, tạo bước tiến quan trọng trong phát triển công nghệ thông tin không chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu mà còn trên phạm vi cả nước.

Dù vẫn đang trong quá trình khảo sát, thực hiện thủ tục, dự án này cho thấy định hướng của tỉnh trong thu hút đầu tư vào hạ tầng số, hạ tầng viễn thông.

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC) đang vận hành thử nghiệm với nhiều kết quả tích cực.

Cũng theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trong năm 2025, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ DN chuyển đổi số và phấn đấu đạt tối thiểu 75% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình.

Năm 2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn giai đoạn 2025-2030.

“Cùng với đó, mục tiêu của tỉnh là hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác chính thức các hệ thống như: thông tin nguồn cấp tỉnh; rà quét, khai thác thông tin trên môi trường mạng; mở rộng hội nghị truyền hình trực tuyến; hoàn thành thuê dịch vụ công nghệ thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh…”, ông Hiền thông tin thêm.

Bài, ảnh: QUANG VINH