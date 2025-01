Sóng to, gió lớn ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động trên biển, là cảnh báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh trong bản tin dự báo sóng to và gió mạnh trên biển vào chiều 26/1.

Cụ thể, chiều 26/1 vùng biển ngoài khơi từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 6, có lúc giật cấp 7; biển động.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía Nam, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần từ chiều tối 26/1.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo đều bị ảnh hưởng bởi sóng to, gió mạnh. Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân neo tại vùng biển Bình Châu (huyện Xuyên Mộc)

Trong 24 đến 48 giờ tới, gió Đông Bắc tiếp tuc mạnh dần, gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Với tình hình thời tiết như trên, Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh đã nâng cấp độ rủ ro thiên tai do gió mạnh trên biển từ cấp 1 lên cấp 2.

Đồng thời khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu - Côn Đảo có phương án tránh trú an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của sóng to, gió mạnh.

