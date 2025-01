Bà Rịa - Vũng Tàu se lạnh, trời mù nhẹ lúc sáng sớm

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 2 ngày đầu tuần (13 và 14/1) bất ngờ se lạnh, nhiệt độ được ghi nhận lúc sáng sớm chỉ khoảng 22 độ C.

Nhiệt độ rơi xuống thấp hơn so với bình thường nên 2 ngày qua nhiều người dân đi học, đi làm phải mặc áo khoác.

Phải đi làm từ lúc 6 giờ 30 phút, anh Nguyễn Minh Đức (30 tuổi), làm việc tại một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong (TP. Vũng Tàu), cho biết: “Như bình thường mỗi sáng đi làm tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Nhưng không ngờ 2 ngày đầu tuần nhiệt độ rơi xuống thấp khiến tôi lạnh run”.

Trong khi đó, một số người trẻ lại bày tỏ thích thú khi lần đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến những ngày cận Tết thời tiết lại se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, cả ngày lại khá mát mẻ. Chị Trương Như Quỳnh (25 tuổi, TP. Bà Rịa) cho hay: “Trời se lạnh như Đà Lạt, mát mẻ và dễ chịu quá”.

Nhiệt độ xuống thấp, trời mù vào sáng sớm, nhiều người đi làm, đi học phải mặc thêm áo khoác.

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho hay, trong những ngày qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 27,5-29,5 độ C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C. Sở dĩ thời tiết 2 ngày đầu tuần se lạnh, sáng sớm có mù nhẹ là do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam với cường độ đang giảm dần. Và khu vực tỉnh do chịu ảnh hưởng ở rìa phía Nam của áp cao lạnh lục địa này.

Dự báo, trong 24-48 giờ tới áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông suy yếu, đồng thời ở khu vực phía bắc đang có bộ phận không khí lạnh khác đang di chuyển về phía Nam. Từ ngày 17- 24/1 áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ.

