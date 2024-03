Cảnh báo nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng

Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 11, 12/3 và có thể kéo dài những ngày tiếp theo.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, trong những ngày qua, đặc biệt là ngày 9 và 10/3, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở khu vực miền Đông Nam bộ, trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C. Độ ẩm thấp từ 35-55%, có nơi độ ẩm chỉ đạt 22,6%.

Đối với khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệt độ cao nhất tại TP. Vũng Tàu là 31,3 độ C, độ ẩm 52%. Ở khu vực phía Bắc của tỉnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi 36 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 45-55%. Riêng TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc của huyện Xuyên Mộc nhiệt độ lên đến 36-37 độ C. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày là khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ 30 phút.

Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cũng cảnh báo người dân không nên đột ngột đi ra ngoài trời nắng khi đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp. Trước khi đi ra ngoài trời, cần để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát.

Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể; che chắn, sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi đi, làm việc ngoài trời nắng, mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Ngoài ra, trong thời tiết nắng nóng, người dân cần tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả. Đặc biệt cần uống đủ nước, và nên uống thành nhiều lần trong ngày.