Ngày 31/3 tới đây, thuê bao di động có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khoá 2 chiều. Đây được xem là biện pháp mạnh tay của Bộ TT-TT nhằm giảm đáng kể tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác, lừa đảo tràn lan trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc bán sim thuê bao di động trả trước tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và các cửa hàng, điểm bán sim trên địa bàn tỉnh.

Nhẹ dạ, mất tiền oan

Nhiều ngày qua, chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) liên tục nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ với nội dung thông báo chị may mắn trúng thưởng trong một chương trình. Biết đây là chiêu trò lừa đảo, chị tắt máy và chặn số liên lạc. Tuy nhiên, những ngày sau đó lại tiếp tục có những số lạ khác gọi đến với nội dung tương tự.

“Tôi chặn số này, họ lại lấy số khác để gọi. Điều này gây rất nhiều phiền toái khi một ngày tôi phải nhận liên tục nhiều cuộc gọi như vậy”, chị Nhung giọng bức xúc.

Không được tỉnh táo như chị Nhung, không ít người dân do “nhẹ dạ cả tin” đã bị kẻ gian lừa số tiền lớn sau khi nghe cuộc điện thoại lạ tự xưng là cán bộ công an, thuế, nhân viên ngân hàng hay những tin nhắn điện thoại, Facebook chứa đường link giả mạo, tuyển dụng nhân sự.

Nhân viên VNPT chụp ảnh cho khách hàng, bảo đảm chính xác thông tin thuê bao.

Lướt qua một số nền tảng xã hội hiện nay, không khó để tìm ra hàng loạt địa chỉ quảng cáo bán sim điện thoại các loại, giao hàng tận nơi. Trong đó, những người bán rao sim đã được kích hoạt, sẵn sàng sử dụng ngay, có thể ship toàn quốc với số lượng lớn hoặc cho thuê sim làm các dịch vụ. Ngoài ra, tại một số cửa hàng bán sim số điện thoại, người dùng cũng có thể dễ dàng mua được với giá chỉ từ 100-160 ngàn đồng/sim đã được kích hoạt chỉ cần gắn vào điện thoại là có thể gọi ngay. Thậm chí, nhiều sim được gọi nội mạng miễn phí trong một tháng, gọi ngoại mạng từ 20 - 50 phút tùy nhà mạng…

Tỉnh táo khi nhận cuộc gọi lạ

Theo ông Phạm Hoàng Vinh, Phòng Điều hành Nghiệp vụ - Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu, thời gian gần đây, cuộc gọi rác đến các thuê bao di động có chiều hướng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lộ thông tin khách hàng để các đối tượng lừa đảo lợi dụng, trong đó chủ yếu thông qua các tổ chức cho vay, quỹ tín dụng và những thủ đoạn thu nhập thông tin người dùng từ các hoạt động thương mại điện tử, đăng ký sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội.

Cũng theo ông Vinh, VNPT đã thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh của khác hàng thông qua tổng đài 156. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, VNPT sẽ xác minh thông tin thuê bao của số thuê bao có hành vi phản ánh phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, từ đó yêu cầu xác thực lại thông tin thuê bao, xử lý vi phạm nếu thông tin thuê bao không đúng quy định, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều rồi 2 chiều nếu không thực hiện và thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.

Ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 541 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông với 1.483.041 thuê bao di động. Theo nhận định của Cục An toàn thông tin, phần lớn (80%) nguyên nhân lộ lọt thông tin cá nhân là xuất phát từ chính sự bất cẩn của người dùng. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi, email... chào mời dịch vụ nào đó, người dùng tham gia tương tác và được yêu cầu khai báo một số thông tin cá nhân. Từ đó, thông tin, dữ liệu cá nhân có thể bị thu thập. Ngoài ra, một phần nguyên nhân là do lỗ hổng trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong đó có những DN chia sẻ trái phép với bên thứ ba, hoặc bên thứ ba cấu kết với nhân viên quản lý dữ liệu của tổ chức, DN.

Nhằm hạn chế tối đa vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, trong năm qua, Sở TT-TT đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đến các địa phương và DN viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý thông tin thuê bao di động của các DN VNPT, Viettel, MobiFone trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tin nhắn, cuộc gọi “rác” gây ảnh hưởng không nhỏ tới người dùng thuê bao di động trong thời gian qua.

Về cơ bản, các DN trên địa bàn tỉnh đã chấp hành những quy định hiện hành về quản lý thuê bao di động, kinh doanh mua bán sim di động như: không kinh doanh mua bán sim thuê bao đã nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; đăng ký thông tin thuê bao đúng quy định; việc lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao tuân thủ quy định về an toàn bảo mật thông tin.

Sở TT-TT cũng đã ban hành các văn bản gửi đến các cơ quan báo, đài, địa phương, DN viễn thông đề nghị thông tin, tuyên truyền về đầu số 5656 và 156 trong việc tiếp nhận phản ánh tin nhắn/cuộc gọi rác, tin nhắn/cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến các khách hàng sử dụng dịch vụ di động biết về đầu số 5656 và 156.

“Hiện Bộ TT-TT đã ban hành một bộ cẩm nang về an toàn thông tin, trong đó có một nội dung rất quan trọng về cách thức để người dân bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Trong thời gian tới, Sở TT-TT sẽ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh kiểm tra việc bán sim thuê bao di động trả trước tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và các cửa hàng, điểm bán sim trên địa bàn tỉnh. Người dùng cũng cần tỉnh táo, không thực hiện các thao tác làm theo hướng dẫn do các số điện thoại lạ gọi đến khi chưa xác minh được thông tin chính xác”, ông Chiến thông tin.

Cả nước hiện có khoảng 3,8 triệu thuê bao chưa trùng khớp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ TT-TT yêu cầu đến ngày 31/3/2023, các thuê bao hoạt động đều phải có thông tin đúng quy định và trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thuê bao có thông tin chưa trùng khớp sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn cảnh báo từ nhà mạng. Theo các quy định liên quan, nhà mạng sẽ nhắn tin cho thuê bao chưa đáp ứng yêu cầu thông tin 5 lần, mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp. Kể từ khi nhận thông báo, chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin trước khi bị khóa liên lạc một chiều. Nếu vẫn tiếp tục chưa cập nhật, 15 ngày sau, thuê bao sẽ bị khóa liên lạc 2 chiều. 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo đầu tiên mà chưa cập nhật thông tin, thuê bao sẽ bị ngừng hợp đồng.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC