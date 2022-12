Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức bước vào mùa khô

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, năm 2022 mùa mưa kết thúc muộn nên đến giữa tháng 12 các tỉnh khu vực phía Nam trong đó có Bà Rịa – Vũng Tàu mới chính thức bắt đầu bước vào mùa khô.

Dự báo, thời kỳ đầu mùa khô ở khu vực phía Nam xảy ra số ngày mưa nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 12 vẫn còn khả năng xuất hiện khoảng một đợt mưa trái mùa. Dự báo diễn biến mưa năm 2023 sẽ thiếu hụt từ 40-80% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, khả năng vào cao điểm mùa khô năm 2023, mức độ khô hạn vì thế cũng sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn ở ngưỡng vừa phải, không nghiêm trọng như năm 2020.

Năm 2022 mùa mưa kết thúc muộn nên mùa khô cũng đến muộn hơn trung bình những năm trước. Trong ảnh: Trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn TP. Vũng Tàu hồi tháng 11 gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường

Cũng theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ giữa tháng 12 đến hết tháng 12, thời tiết buổi sáng sớm tại các tỉnh trong khu vực trời se lạnh. Theo đó, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ trong thời gian trên dao động trong khoảng 18 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 30 - 33 độ C, một số nơi trên 33 độ C. Được biết, từ nay đến cuối năm và Tết Nguyên đán vẫn còn một số đợt lạnh nữa nhưng không liên tục và cường độ khác nhau. Ngoài các đợt không khí lạnh thì thời tiết Nam bộ còn bị ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp, gây mưa trái mùa. Thường thì mưa trái mùa có thời gian mưa ngắn, diện hẹp và lượng không đáng kể.

Tin, ảnh: LINH ĐAN