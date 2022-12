Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 19/12, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC), Bộ KH-ĐT phối hợp với Quỹ đầu tư Golden Gate Ventures tổ chức Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 (Vietnam Venture Summit 2022) với chủ đề “Dịch chuyển dòng vốn toàn cầu”.

Theo báo cáo của Crunchbase News, tổng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong quý III đạt 81 tỷ USD và giảm 53% so với năm trước (giảm 90 tỷ USD) và giảm 33% so với quý II (giảm 40 tỷ USD). Tại khu vực Đông Nam Á, thị trường đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thu hút 3,72 tỷ USD trong quý III, giảm 36,4% so với cùng kỳ và giảm 22% so với quý trước.

Tuy nhiên, những phân tích từ báo cáo cũng chỉ ra mặc dù tổng giá trị đầu tư giảm sút, nhưng thị trường Đông Nam Á vẫn được đánh giá là tiềm năng với một số yếu tố chính, như tốc độ tăng trưởng của khu vực dự kiến duy trì ở mức 4%-5%/năm, quy mô thị trường lớn với 680 triệu dân và mức độ phủ internet sâu rộng, tổng giá trị hàng hóa của kinh tế số dự đoán đạt 200 tỷ USD trong năm 2022.

Theo đánh giá chung từ các diễn giả, Việt Nam đang “trỗi dậy” trong khu vực Đông Nam Á hấp dẫn dòng vốn đầu tư quốc tế. Theo số liệu từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC), các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã huy động được mức kỷ lục 1,4 tỷ USD với hơn 165 giao dịch vào năm 2021 (tăng 1,6 lần so với mức 894 triệu USD và 126 giao dịch vào năm 2019). Và, đà tăng trưởng này dự báo tiếp tục sẽ gia tăng vào năm tới với mức GDP dự đoán là 6,7% (năm 2023).

Điện ban tổ chức cho biết, diễn đàn năm nay tạo ra không gian hỗ trợ các start-up gặp gỡ và kết nối với hơn 30 quỹ đầu tư trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng mang đến góc nhìn đa chiều từ các quỹ đầu tư về hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và toàn cầu.

Tại diễn đàn năm nay, số vốn cam kết đầu tư của 39 quỹ đầu tư giai đoạn 2023 - 2025 là 1,5 tỷ USD và tổng giá trị đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong 3 năm 2023 - 2025 dự kiến sẽ đạt 5 tỷ USD.

HẠNH NGUYỄN