Tiền đề chuyển đổi số đồng bộ ở mọi lĩnh vực

Ngày 22/11, Sở TT-TT tổ chức lễ khai trương tích hợp giải pháp ký số trên nền tảng di động với Cổng dịch vụ công BR-VT. Sự kiện này đưa BR-VT trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước tích hợp dịch vụ này. Đến dự có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia Bộ TT-TT.

Lãnh đạo tỉnh nghe đại diện Viettel BR-VT giới thiệu dịch vụ ký số từ xa.

BR-VT tiên phong tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin - truyền thông, hoạt động giao dịch trực tiếp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được chuyển dần sang phương thức giao dịch mới: giao dịch điện tử. Sự ra đời của giải pháp ký số trên nền tảng di động chính là điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phổ biến chữ ký số đến từng người dân, DN, góp phần đảm bảo tính xác thực, an toàn và minh bạch khi người dân tham gia vào các dịch vụ số. Việc đưa các công nghệ mới vào cuộc sống cũng cần bắt đầu từ những dịch vụ cung cấp cho người dân, để người dân trải nghiệm, do đó, việc tích hợp giải pháp này vào dịch vụ công là tiền đề để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số.

“Với sự kiện khai trương tích hợp giải pháp ký số trên nền tảng di động với Cổng dịch vụ công của tỉnh, BR-VT trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước tiên phong trong việc tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa vào cổng dịch vụ công của tỉnh, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, DN khi tham gia sử dụng các dịch vụ công của tỉnh”, ông Tuấn nói.

Chữ ký số đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi tỉ lệ người dùng các thiết bị di động thông minh tại Việt Nam cao, mức độ và nhu cầu tham gia vào các giao dịch điện tử ngày càng lớn. Tại BR-VT giải pháp chữ ký số trên nền tảng di động đã tích hợp thành công là của các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA, Viettel-CA và SimPKI của Mobifone.

Theo đại diện Tập đoàn VNPT, việc triển khai hình thức ký số từ xa vừa đảm bảo an toàn bảo mật như chữ ký số sử dụng USB Token, đặc biệt tiện dụng khi có thể sử dụng các thiết bị smartphone, tablet để thực hiện các giao dịch. Điều này sẽ mở ra cơ hội trong triển khai thêm các nền tảng ứng dụng chữ ký số từ xa khác như cổng dịch vụ công quốc gia, các hệ thống giao dịch ngân hàng, tài chính, bảo hiểm...

So với hai hình thức ký số khác bằng USB Token và Sim PKI, chữ ký số từ xa là loại hình ký số thuận lợi nhất cho người dùng do không phụ thuộc vào nhà mạng, không phụ thuộc vào thiết bị, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng ký số. Do đó, người dùng có thể sử dụng để ký các giao dịch từ cổng dịch vụ công, hợp đồng điện tử, các tờ khai thuế, hải quan...

Bà Rịa – Vũng Tàu đang thực hiện chương trình chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xác định lấy người dân, DN làm trung tâm.

Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh tìm hiểu dịch vụ ký số từ xa của VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện BR-VT đang thực hiện chương trình chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xác định lấy người dân, DN làm trung tâm. Với định hướng đó, việc trang bị cho người dân những kiến thức, công cụ để sẵn sàng tham gia quá trình chuyển đổi số của tỉnh là rất thiết thực. Tỉnh đặt mục tiêu mỗi hộ gia đình đều có cáp quang Internet, 100% người dân đều có thiết bị thông minh, 50% người dân, 100% DN có tài khoản thanh toán điện tử và chữ ký số.

Trong khi đó, theo đại diện của Viettel và MobiFone, việc tích hợp giải pháp ký số trên nền tảng di động với Cổng dịch vụ công BR-VT là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số ở hai khía cạnh. Thứ nhất là tiết kiệm tối đa chi phí cho người dùng, đặc biệt là người dùng cá nhân khi thực hiện được nhiều giao dịch điện tử từ xa, với các cấp độ an toàn cao nhất với chỉ một chữ ký số từ xa. Thứ hai là tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, DN có hạ tầng giao dịch điện tử chỉ cần sử dụng một hình thức xác thực giao dịch duy nhất với mức an toàn tối đa, giúp thúc đẩy thương mại điện tử, các giao dịch điện tử...

Bên cạnh đó, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tiếp xúc, việc ứng dụng chữ ký số từ xa mở rộng cho các DN và cá nhân giúp phát triển các nền tảng giao dịch điện tử từ xa, hạn chế việc gián đoạn hoạt động kinh doanh hiện tại.

Theo ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia Bộ TT-TT, phát triển chữ ký số từ xa có ý nghĩa rất lớn trong việc số hóa, định danh điện tử cho người dân, thực hiện các thủ tục hành chính công và góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển. Ngoài ra, theo các chuyên gia, với việc phát triển dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, chứng thực bản sao điện tử, định danh điện tử và căn cước công dân điện tử… Chữ ký số sẽ là hình thức bảo đảm danh tính mức độ cao và là một trong những yếu tố hình thành công dân số.

“Việc tích hợp giải pháp ký số trên nền tảng di động với Cổng dịch vụ công BR-VT giúp nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, tăng tính tiện ích và cải thiện lòng tin của người dân khi tham gia vào các giao dịch điện tử. Từ đó, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu hình thành xã hội số tại BR-VT”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

