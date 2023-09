Lãnh đạo TP.Vũng Tàu kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội bia Vũng Tàu BeerFest

Cuối buổi chiều ngày 1/9, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest” chủ đề “Vòng quanh thế giới cùng với Bia Sài Gòn - Around the world with Bia Saigon”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thị sát khu vực tổ chức Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest”

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện hết sức chú ý khâu an toàn. Chỉnh trang, dọn dẹp toàn bộ khu vực diễn ra chuỗi hoạt động của Lễ hội bia ngăn nắp, sạch sẽ. Cần đặt thêm nhiều thùng rác quanh các gian hàng ẩm thực và bố trí người dọn vệ sinh đảm bảo thu gom rác thải nhanh, không để tồn đọng trong khu vực tổ chức sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện chỉnh trang khu vực diễn ra Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest” sạch đẹp, ngăn nắp

Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũng lưu ý đơn vị tổ chức sự kiện cần phối hợp với phòng chức năng của thành phố đảm bảo kiểm soát chặt an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hàng hóa, dịch vụ phải niêm yết công khai, không để xảy ra tình trạng buôn bán chụp giựt, chèo kéo, dối gạt khách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu động viên lực lượng làm nhiệm vụ giữ trật tự tại Bãi Sau

Theo kế hoạch, Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest” sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 2/9 và kéo dài đến 17 giờ ngày 3/9 trải dài từ công viên Cột Cờ đến giáp ranh KDL San Hô Xanh. Sự kiện được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động kết hợp gồm: khám phá ẩm thực, văn hóa uống bia và trình diễn âm nhạc.

Trong đó, khu ẩm thực được bố trí dọc theo đường Thùy Vân phía biển trong các công viên và dưới bãi biển với đa dạng trải nghiệm phong cách uống bia của 6 quốc gia khác nhau như: Izakaya của Nhật Bản, Myeongdong - Hàn Quốc, Khaosan - Thái Lan, tiệc BBQ sân vườn của Mỹ, túp lều Oktoberfest khổng lồ - Đức, phố Bùi Viện - Tạ Hiện của Việt Nam.

Điểm nhấn chính của Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest” là đêm nhạc EDM từ 20 giờ đêm 2/9 đến 6 giờ sáng ngày 3/9 tại sân khấu bãi biển giáp ranh KDL San Hô Xanh với sự góp mặt của các ca sĩ, DJ trẻ nổi tiếng như Soda, Wukong, Hieuthuhai, Mie, Kay Tran... Dự kiến có khoảng 150.000 lượt người tham gia.

Lễ hội mở cửa hoàn toàn miễn phí cho người dân, du khách tham quan và trải nghiệm. Riêng khu sân khấu chính đêm 2/9 có bán vé với mức 1,5 triệu đồng/vé/người và 500.000 đồng/vé/người.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest”:

Sâu khấu khai mạc Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest”

Sâu khấu chính đêm nhạc EDM trên bãi biển giáp ranh KDL San Hô Xanh

Lối vào khu ẩm thực và thưởng thức phong cách uống bia các nước

Nhân viên quầy ẩm thực Hàn Quốc trang trí gian hàng

Ly bia khổng lồ làm điểm nhấn trong khu vực Oktoberfest - Đức

Tại gian ẩm thực Nhật Bản, nhân viên đang sơ chế nguyên liệu sẵn sàng phục vụ khách ngay sau lễ khai mạc sáng 2/9

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA