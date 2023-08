Bùng nổ nhiều sự kiện giải trí lớn

Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều sự kiện giải trí lớn trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 1-4/9). Đây là những yếu tố thuận lợi, dự báo hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ nhộn nhịp, sôi động.

Ca sĩ Thanh Duy Idol sẽ hội tụ tại Hồ Tràm trong chương trình Let’s Charm Fest 2023.

Phục vụ khách chu đáo nhất

Kỳ nghỉ lễ 2/9 cũng là kỳ nghỉ dài cuối cùng của mùa hè. Đây cũng là dịp nhiều gia đình cho con nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái trước khi bước vào năm học mới 2023-2024.

Sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh nhờ khoảng cách địa lý gần, dễ đi dễ về của khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa-Vũng Tàu còn có hệ thống cơ sở nghỉ dưỡng đa dạng phù hợp với nhiều phân khúc khách, hải sản tươi ngon và ẩm thực phong phú. Đặc biệt, dịp này, các địa bàn du lịch trọng điểm trên toàn tỉnh đều có những sự kiện giải trí hoành tráng, hứa hẹn sẽ tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách.

Khảo sát tại nhiều resort, khách sạn ven biển, lực mua phòng đang tăng. Dự báo điểm rơi của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay là thứ Bảy và Chủ nhật (2 và 3/9), nhiều resort, khách sạn ven biển đã có khoảng 80% lượng phòng được khách đặt cọc giữ chỗ.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch nhận định, Bà Rịa-Vũng Tàu dồi dào nguồn cung dịch vụ. Khách du lịch từ các thị trường gần cũng chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, thường lên kế hoạch muộn và những chuyến đi bất ngờ. Do vậy, sự chủ động của điểm đến là rất cần thiết, tránh tình trạng khách đến bất ngờ, các dịch vụ sẽ không đủ cung ứng.

Để bảo đảm cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho khách, Sở Du lịch đề nghị các DN kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ khách chu đáo nhất trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, yêu cầu các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú trang trí khuôn viên, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ; đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; bảo đảm điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ và an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí nhân lực phục vụ khách, đặc biệt trong những ngày cao điểm khách đông. Đối với khu vực nhà hàng trong khách sạn và các KDL, DN cần có phương án phân luồng, tránh tình trạng chen lấn. Ban quản lý các KDL chú ý vệ sinh môi trường bãi biển, bố trí lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu người tắm biển.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 dài ngày hứa hẹn du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đông khách. Trong ảnh: Bãi tắm Long Hải nhìn từ trên cao.

Nhiều sân chơi giải trí đón khách

Không chỉ nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho du khách, ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu còn tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc và xem đây là “nam châm” để vừa quảng bá vừa giữ chân du khách ở lại dài hơn.

Điểm nhấn kỳ nghỉ năm nay là lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest”, do Bia Sài Gòn phối hợp với TP.Vũng Tàu tổ chức. Sự kiện bắt đầu từ 8 giờ ngày 2/9 đến 17 giờ ngày 3/9 tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu. Du khách tham dự lễ hội sẽ được trải nghiệm phong cách uống bia và ẩm thực quốc tế từ 6 quốc gia khác nhau gồm: Izakaya của Nhật Bản, Myeongdong - Hàn Quốc, Khaosan - Thái Lan, tiệc BBQ sân vườn của Mỹ, túp lều Oktoberfest khổng lồ - Đức, phố Bùi Viện - Tạ Hiện của Việt Nam. Điểm nhấn là đêm nhạc EDM xuyên đêm từ 20 giờ ngày 2/9 đến 6 giờ sáng 3/9 với sự góp mặt của các ca sĩ, DJ trẻ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Một số KDL, khách sạn trên địa bàn tỉnh cũng bổ trợ thêm không gian giải trí, ẩm thực tạo sự đủ đầy dịch vụ phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Cụ thể, Hồ Mây Park tổ chức đêm nhạc Lost in Hồ Mây với sự góp mặt biểu diễn chính của rocker Phạm Anh Khoa. Khách sạn ibis Styles Vũng Tàu mở đại tiệc buffet các món Việt Nam và lẩu tại nhà hàng strEATs trong 2 ngày 1 và 2 /9. Thực khách sẽ được thưởng thức kèn saxophone du dương, xem ảo thuật, vui đùa với chú hề tạo hình bong bóng nghệ thuật. Giá vé 768.000 đồng/người lớn và trẻ em là 384.000 đồng/vé. Ngoài ra tại bar tầng thượng, trong khung giờ từ 19-23 giờ ngày 2 và 3/9 sẽ có DJ, cocktail, giá bán 600.000 đồng/combo cho 4 khách trở lên. Khách sạn Mercure Vũng Tàu tổ chức DJ và thưởng thức loạt các món khai vị đẹp mắt chỉ với 499.000 đồng/khách trong dịp lễ 2/9. Duy nhất vào ngày 3/9, nhà hàng Breezes đón mừng ngày đại lễ với thực đơn hải sản, thịt bò thượng hạng, giá 299.000 đồng/khách. Khách lưu trú tại khách sạn The Secret Côn Đảo được tặng buffet hải sản tối 2/9, đón tiễn sân bay trong giá bán phòng. Ngoài ra, tối 2/9, The Secret Côn Đảo mở tiệc buffet mừng Quốc khánh, giá vé 700.000 đồng/khách.

Một sự kiện đình đám về quy mô diễn ra tại thủ phủ du lịch Hồ Tràm tối 2/9 là siêu lễ hội Let’s Charm Fest 2023 chủ đề “Be Shining” do Charm Group tổ chức tại Charm Resort Hồ Tràm. Đại nhạc hội quy tụ dàn sao Việt nổi tiếng như: Ngọc Ánh, Phương Thanh, Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Thùy Chi, Thanh Duy, Jack - J97… Chương trình vào cổng tự do và tặng bắp, nước đến du khách tham dự.

Ngoài đại nhạc hội trên, Let’s Charm Fest năm nay còn tích hợp nhiều hoạt động hấp dẫn trong 3 ngày (từ 1 đến 3/9) gồm: đua thuyền chuối, jetski, ngắm diều led dài 30m, trình diễn carnival sôi động, ảo thuật đường phố, ẩm thực với đa dạng món ăn 3 miền và nhiều quốc gia trên thế giới.

Bà Liêu Thị Phượng, CEO Tập đoàn Charm Group cho biết, trước đó, dịp lễ 2/9/2022, Let’s Charm Fest mùa 1 đã diễn ra thành công với hơn 15.000 lượt người tham dự. “Charm Group sẽ đưa Let’s Charm Fest trở thành hoạt động thường niên của tập đoàn vào các dịp lễ lớn nhằm tạo điểm đến vui chơi, giải trí cho du khách và người dân địa phương. Đây cũng là cách Charm Group phối hợp cùng địa phương kích cầu du lịch, mang đến hình ảnh mới cho du lịch Hồ Tràm, song song với việc triển khai những dự án bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao tại đây”, bà Phượng nói.

Bài, ảnh: KIM VINH