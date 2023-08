Không để xảy ra ùn tắc dịp Lễ 2/9

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT ra quân phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Trực 100% quân số

Là địa phương phát triển mạnh về du lịch, huyện Xuyên Mộc được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn là điểm đến trong dịp nghỉ lễ. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, để phục vụ tốt du khách, UBND huyện yêu cầu lực lượng công an bố trí ca trực với 100% quân số, tham gia điều tiết giao thông tại các tuyến ven biển, tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Huyện có kế hoạch cụ thể bảo đảm ANTT cũng như tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự ATGT. UBND huyện yêu cầu Công an huyện nắm chắc địa bàn, phối hợp cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, lừa đảo qua mạng. Chú trọng kiểm tra PCCC tại các chợ, cơ sở kinh doanh trong dịp lễ để kịp thời phát hiện những tồn tại, sớm đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ông Phạm Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) cho biết thêm, lễ, Tết là thời điểm địa phương tập trung đón lượng khách lớn về các điểm nghỉ dưỡng, bãi tắm để vui chơi. Dịp lễ 2/9 năm nay, UBND xã Phước Thuận yêu cầu Công an xã, Ban CHQS xã bố trí lực lượng trực 100% quân số nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

“Địa phương thành lập Tổ công tác kiểm tra nhắc nhở, xử lý hành vi lấn chiếm phố đi bộ, bãi tắm công cộng, phương tiện đậu đỗ sai quy định, vi phạm Luật Giao thông; kiểm soát chặt chẽ những nhóm đối tượng thuộc diện nghi vấn… Trong đó trọng điểm là khu vực ấp Hồ Tràm và điểm tập trung đông khách du lịch cùng các bãi giữ xe nhằm phòng ngừa tội phạm”, ông Thọ nhấn mạnh.

Ngày 18/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 750/CĐ-TTg về “Bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”. Theo đó, để bảo đảm ATGT cho người dân trong việc đi lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; đi không đúng phần đường, làn đường. Bộ GT-VT cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cũng như các Sở GT-VT rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến đường vừa thi công; khắc phục các sự cố hạ tầng; sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị, trả lại lòng lề đường cho nhân dân. Địa phương cần công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự ATGT để người dân nắm bắt, phản ánh khi cần thiết.

Sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra

Công tác bảo đảm ATGT, điều tiết giao thông vào khung giờ cao điểm cũng được Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh phổ biến, bố trí ca trực cho các lực lượng. Như mọi năm, các tuyến quốc lộ là nơi tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. “PC08 sẽ tập trung giám sát, theo dõi qua camera giám sát giao thông và bố trí cán bộ túc trực, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra”, đại diện PC08 thông tin.

Liên quan đến việc bảo đảm ATGT, ANTT dịp Lễ Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn chặt chẽ, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến ANTT, an toàn trong dịp lễ 2/9; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn các hành vi gây mất ANTT, bảo đảm an ninh chính trị, không để xảy ra “điểm nóng”.

Đồng thời, phối hợp cơ quan liên quan chủ động lực lượng, sẵn sàng thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt các tuyến trọng điểm ra vào tỉnh; tăng cường xử lý vi phạm giao thông, nhất là nhóm vi phạm chính dẫn đến tai nạn giao thông.

