Các điểm du lịch vắng khách trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, Quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có nhiều phương tiện ngoại tỉnh di chuyển về. Các tuyến đường ven biển thuộc TP.Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc cũng chủ yếu xe nội tỉnh lưu thông. Các điểm tham quan, bãi tắm thưa vắng người.

Quốc lộ 51 hướng về Bà Rịa-Vũng Tàu thông thoáng trong buổi sáng 1/9

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Vũ khí cổ cho biết, trong buổi sáng bảo tàng đón khoảng 200 khách ngoại tỉnh đến tham quan. Ảnh hưởng của bão số 3, thời tiết Vũng Tàu được dự báo có mưa nên trong những ngày sắp tới, lượng khách đến đông hay không vẫn là ẩn số.

Trong buổi sáng 1/9, Bảo tàng Vũ khí cổ đón khoảng 200 lượt khách

Ở khối cơ sở lưu trú, công suất buồng phòng của các khách sạn khu vực trung tâm và ven biển vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Hầu hết các khách sạn đạt công suất buồng phòng từ 50-60%. Hiếm có khách sạn lấp đầy.

Du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn Malibu

Đại diện Khách sạn Malibu cho biết, lượng khách đặt phòng trước chiếm khoảng 50% công suất, chủ yếu là khách lẻ. Khách sạn đang mở bán tất cả các kênh trực tuyến để thu hút khách “giờ chót” vì Bà Rịa-Vũng Tàu quá gần TP.Hồ Chí Minh thuận tiện cho phân khúc khách cá nhân, gia đình du lịch ngẫu hứng mà không có kế hoạch trước đó.

Một góc vườn hoa tình yên tại Trân Châu Beach & Resort

Ông Đỗ Tuấn Hùng Mạnh, Tổng Quản lý Trân Châu Beach & Resort, cũng cho biết, công suất phòng đặt trước tại Trân Châu Beach & Resort đạt khoảng 80% trong đêm 1/9. Đơn vị đang đẩy mạnh các kênh bán dịch vụ online để thu hút phân khách trẻ “săn” phòng giá mềm qua các ứng dụng. “Bên cạnh đó, ngày 2/9, Trân Châu Beach & Resort sẽ khánh thành thêm một số công trình mới bổ sung cho bộ sưu tập tiểu cảnh check in mới như: cầu tình yêu, cầu kiều, vườn hoa tình yêu… kỳ vọng những ngày tới sẽ thu hút đông khách nghỉ dưỡng, vui chơi”, ông Đỗ Tuấn Hùng Mạnh nói.

Bãi Sau thông thoáng trong buổi sáng 1/9

Quãng đường di chuyển giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh Đông Nam bộ quá thuận tiện. Từ sau dịch COVID-19, hình thành xu hướng du lịch theo nhóm nhỏ bằng xe cá nhân, nhất là vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày trong bán kính 200-300km.

Charm Resort Hồ Tràm đã sẵn sàng cho siêu lễ hội Let’s Charm Fest 2023

Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều sự kiện lớn trong dịp này như lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest” trong 2 ngày 2 và 3/9; Hồ Tràm có siêu lễ hội Let’s Charm Fest 2023 chủ đề “Be Shining” do Charm Group tổ chức tại Charm Resort Hồ Tràm. Nhiều khách sạn, KDL lớn cũng tổ chức buffet, ca nhạc, ẩm thực… tăng sân chơi thư giãn, giải trí cho du khách. Các lực lượng chức năng tuần tra, ứng trực giữ an toàn cho du khách hy vọng mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn, hài lòng.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA