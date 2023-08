Chỉnh trang đô thị đón lễ

Công tác chỉnh trang đô thị ở các địa phương đã cơ bản hoàn tất để sẵn sàng chào đón người dân, du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Công nhân UPC lắp đặt các chậu hoa tươi vào tiểu cảnh tại Công viên Quang Trung - Hạ Long - Lê Lợi.

Ổn định trật tự đô thị

Sáng 30/8, hàng chục công nhân Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng với mô hình hoa và tiểu cảnh tại Công viên tam giác Quang Trung - Hạ Long - Lê Lợi. Những chậu hoa cúc với nhiều sắc màu rực rỡ đã được lắp đặt vào tiểu cảnh. Hàng chữ “Chào mừng Quốc khánh 2/9” đã được lắp dựng xong và đang được gắn đèn chiếu sáng.

Theo ông Trần Quốc Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, các công trình trang trí lễ Quốc khánh 2/9 được UBND TP.Vũng Tàu giao cho Ban làm chủ đầu tư. Trong đó, UPC là đơn vị được giao thi công từ giữa tháng 8 đến nay.

Dịp này, TP. Vũng Tàu cũng trang trí thêm 81 chậu hoa tươi, cây cảnh các loại như hoa sen, hoa cúc, sanh thế... tại những khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào của thành phố như: Tượng đài chiến thắng cầu Cỏ May, Đền thờ liệt sĩ, Đài liệt sĩ, Công viên Trần Hưng Đạo, nhà thờ Vũng Tàu và tại các vòng xoay, nút giao.

Ngoài hoa tươi, TP.Vũng Tàu cũng trang trí thêm điện chiếu sáng dưới hàng me tây dải phân cách đường 3/2 (đoạn từ ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - 3/2 đến cổng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và dải phân cách đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ vòng xoay Nguyễn An Ninh - 3/2 đến đường Thùy Vân).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, tất cả các hạng mục thi công hoàn thành vào ngày 31/8 để thành phố sạch đẹp, khang trang đón khách du lịch và phục vụ người dân địa phương.

Thông tin từ Phòng Quản lý đô thị cho biết thêm, dịp lễ 2/9 dự báo lượng lớn khách du lịch và phương tiện cá nhân sẽ đổ về TP.Vũng Tàu. Nhằm bảo đảm phục vụ du khách tốt nhất và ổn định trật tự đô thị, UBND TP.Vũng Tàu đề nghị các chủ nhà hàng, khách sạn hướng dẫn khách đưa xe về bãi, đậu xe đúng nơi quy định. Thông tin các bãi đậu xe trên địa bàn thành phố đã được cập nhật và gắn mã QR - code đính kèm để phục vụ du khách và người dân trong việc đậu xe đồng thời đảm bảo trật tự đô thị. Danh sách 25 bãi đậu xe, trên địa bàn thành phố và mã QR đã được công bố cùng hướng dẫn để người dân và du khách biết, sử dụng, quét mã QR code để tra cứu vị trí các bãi đậu xe khi đến Vũng Tàu dịp lễ 2/9.

Tăng cường vệ sinh môi trường

Trong khi đó, tại TP.Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng ngập tràn các đường phố, ngõ hẻm, khu dân cư với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, panô và giàn đèn trang trí khắp các tuyến đường, ngõ phố. Bên cạnh công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thảm xanh ở dải phân cách các tuyến đường, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, mỗi địa phương đều tạo điểm nhấn trong trang trí đô thị. Chẳng hạn, huyện Đất Đỏ trang trí hoa cảnh tại Công viên Tượng đài nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu; TP.Bà Rịa trang trí hoa tươi tại khu vực Công viên Lê Thành Duy, di tích Nhà Tròn.

Tại huyện Đất Đỏ, Công ty Công trình Đô thị huyện đã có kế hoạch thu gom rác cụ thể, bám sát tình hình thực tế tại từng địa điểm tập kết rác. Công ty đã kiểm tra, sửa chữa các xe chuyên dụng, thiết bị bảo đảm hoạt động tốt; tăng cường nhân lực vận hành trạm trung chuyển rác và các xe chuyên dụng vận chuyển rác. Hiện nay, 8/8 xã, thị trấn của huyện Đất Đỏ đều đã có tổ, đội thu gom rác thải tại khu dân cư.

Riêng huyện Xuyên Mộc, ngay từ đầu năm UBND huyện đã giao UBND xã, thị trấn ban hành và thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị bằng các giải pháp như dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh mọi tuyến đường, ngõ, hẻm, tạo không gian sống “xanh-sạch-đẹp-an toàn”…

Bài, ảnh: QUANG VŨ