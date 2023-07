Lượng khách đến Côn Đảo tăng mạnh

6 tháng đầu năm 2023, huyện Côn Đảo đón 385.765 lượt khách du lịch, đạt 77,58% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 1.388 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng bình quân đạt 41,87%, tăng 6,68% so với cùng kỳ năm 2022.

Du khách vui chơi tại bãi Đầm Trầu, Côn Đảo.

Theo UBND huyện Côn Đảo, lượng khách đến Côn Đảo du lịch, nghỉ dưỡng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm là nhờ địa phương tích cực tổ chức Lễ hội Côn Đảo với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp lễ 30/4; phát huy giá trị di tích sau khi tu bổ, trùng tu; thí điểm dịch vụ tại bãi Đầm Trầu, chợ đêm… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phong phú thêm sản phẩm thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, các DN trên địa bàn đều chủ động chăm chút dịch vụ và chất lượng phục vụ tạo sự hài lòng cho du khách.

Tin, ảnh: ĐAN CHÂU