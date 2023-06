IGPV tài trợ hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài, Côn Đảo

* Tình nguyện dọn rác tại Vịnh Đầm Tre, Côn Đảo

Sáng 3/6, Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Viet Nam) Co., Ltd. tại TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là IGPV) tổ chức hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài. Công trình do IGPV tài trợ với số tiền 150 triệu đồng.

Đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo (thứ 2, từ trái qua) nhận bảng tượng trưng tài trợ công trình hồ ấp trứng rùa Hòn Tài từ Ban lãnh đạo IGPV

Công trình hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài có diện tích hơn 80m2, móng bê tông kiên cố, tường gạch, lưới B40 bao quanh liên kết với các cột trụ thép, mái lưới chống nắng, có cổng sắt, có camera giám sát… được thi công và hoàn thành trong Quý II/2023.

Hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài do IGPV tài trợ

Chia sẻ tại lễ hoàn công, đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, Hòn Tài là một trong 9 bãi có rùa mẹ lên đẻ trứng.

Ghi nhận vài năm gần đây mỗi năm có khoảng 20 rùa mẹ đẻ trứng tại Hòn Tài. Việc đầu tư hồ ấp kiên cố, bài bản giúp trứng rùa sau di dời được bảo vệ trong môi trường nhiệt độ phù hợp, an toàn, đảm bảo tỷ lệ nở cao.

Được biết, ngoài công tình trên, IGPV còn tài trợ 150 triệu đồng để mua vật tư, nhiên liệu phục vụ việc thu gom, dọn rác thải tại các đảo nhỏ thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo trong năm 2023.

Cán bộ, nhân viên IGPV dọn rác tại Vịnh Đầm Tre

* Nhân chuyến công tác Côn Đảo, dưới sự hướng dẫn của Greenland Travel - Du lịch Mai Quỳnh Côn Đảo, trước đó ngày 2/6, gần 30 cán bộ, nhân viên IGPV đã trekking kết hợp làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại Vịnh Đầm Tre, Côn Đảo.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA