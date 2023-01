Hành hương tìm về chốn bình an

Trong hành trình du Xuân, nhiều người đã chọn hành hương đến các điểm tâm linh để cầu mong năm mới may mắn, an yên. Đó là nét đẹp trong phong tục đón Tết của người dân và là lý do khiến các điểm tâm linh thu hút đông khách trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Du khách hành hương, chụp hình lưu niệm tại Nhà thờ Bãi Dâu (TP. Vũng Tàu) chiều mùng 5 Tết.

Chiều mùng 5 Tết, Nhà thờ Bãi Dâu (đường Trần Phú, TP. Vũng Tàu) đông nghịt khách. Từng dòng xe khách, xe ô tô con, xe máy mang biển số TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh... nối đuôi nhau đậu kín bãi giữ xe, đưa khách đến du Xuân, hành hương.

Hòa trong dòng người hành hương đầu năm, đại gia đình chị Đặng Thảo (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) vãn cảnh nhà thờ. Họ cùng chụp hình bên cảnh mái nhà xưa được lợp bằng rơm, có bếp củi với nồi bánh chưng xanh. Buổi hành hương đầu Xuân càng ý nghĩa khi mọi người có những phút lắng đọng tâm hồn, nguyện cầu sức khỏe, bình an cho bản thân, gia đình.

“Trong chuyến du Xuân đến TP. Vũng Tàu này, gia đình tôi đã tham quan nhiều danh thắng và tâm linh trước khi về lại TP.Biên Hòa. Khung cảnh ở đây thật nên thơ, vừa ngắm núi, vừa ngắm biển. Đến chốn linh thiêng, thấy tâm mình thật bình an. Cầu mong cho mọi người năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc đủ đầy”, chị Thảo nói.

Theo phong tục ngày Tết của người Việt, những ngày đầu năm Âm lịch, ngoài chúc Tết họ hàng, bạn bè, các gia đình còn đến đền, chùa xin lộc, cầu an, mong một năm mới luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và may mắn. Vì vậy, các điểm tâm linh ở Bà Rịa-Vũng Tàu cũng thu hút nhiều người dân, du khách du Xuân, vãn cảnh, cầu sức khỏe, bình an.

Đoàn khách tỉnh Đồng Tháp đến vãn cảnh, cầu bình an, sức khỏe tại chùa Liên Trì (TP. Vũng Tàu) trưa mùng 6 Tết.

Trưa mùng 6 Tết, chùa Liên Trì (92/10 Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu) vẫn tấp nập khách hành hương. Thượng tọa Thích Thiện Thông, Trụ trì chùa Liên Trì niềm nở chào hỏi, tiếp đón đoàn khách 200 người từ Đồng Tháp đến hành hương. Những lời hỏi thăm sức khỏe, chúc năm mới an lạc, may mắn được trao nhau đầy ấm áp.

Thượng tọa Thích Thiện Thông cho biết, tháng Giêng là một trong những tháng hành hương lễ chùa nhộn nhịp nhất của tín đồ Phật tử cũng như người dân nói chung. Sáng mùng 1 Tết, nhiều người đến chùa Liên Trì xin lộc, cầu nguyện bình an, may mắn. Từ mùng 1 đến nay, mỗi ngày, chùa đón 400-500 người, chủ yếu là người dân Vũng Tàu và các đoàn khách từ các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Nhiều đoàn khách từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang đã liên hệ trước với chùa để hành hương từ nay đến Rằm tháng Giêng.

Ghi nhận trên địa bàn tỉnh, các điểm tâm linh nổi tiếng khác như: Thích Ca Phật Đài, Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát tự, Niết Bàn tịnh xá, Thiền viện Chơn Không, Nhà Lớn Long Sơn, chùa Từ Quang (TP. Vũng Tàu); Tổ đình Đại Tòng Lâm, chùa Hồng Quang, Linh Sơn cổ tự (TX. Phú Mỹ) cũng là điểm dừng chân an lạc trong hành trình du Xuân Quý Mão 2023 được nhiều người dân và du khách lựa chọn.

Tìm đến những nơi linh thiêng, mọi người gửi những lời nguyện cầu một năm mới hạnh phúc, bình an. Đây cũng là những nơi lý tưởng giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa, các công trình kiến trúc cổ kính, đẹp mắt. Trong không gian tĩnh lặng, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, được nghe thuyết giảng về giáo lý, về những câu chuyện văn hóa, tâm linh… như tiếp thêm năng lượng để mọi người yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc hơn.

