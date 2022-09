Tuần Văn hóa - Du lịch Long An đã sẵn sàng

Các hoạt động sẽ diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm Ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 17/9 tại Công viên tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17/9 tại Công viên TP.Tân An và được truyền hình trực tiếp. Bắn pháo hoa khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 ngay sau Lễ khai mạc tại Sân vận động Long An. Không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại Happyland (huyện Bến Lức). Miễn phí hoàn toàn vé vào cổng. Giao lưu đờn ca tài tử và triển lãm ảnh trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống gắn với Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2022 trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại Công viên TP.Tân An. Giải Long An Marathon 2022 - Về Đồng Tháp Mười diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 tại huyện Vĩnh Hưng. Chương trình Famtrip khảo sát điểm đến du lịch trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 chủ đề Ký sự Long An ngày mới diễn ra từ ngày 18 đến 19/9. Giao lưu các loại hình nghệ thuật dân tộc trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 18 đến 20/9 tại Khu đô thị Lavilla Green City, phường 6, TP.Tân An. Chung kết cuộc thi Hoa khôi sông Vàm diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/9 tại Happyland (huyện Bến Lức). Hội thảo phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 lúc 18 giờ ngày 21/9 tại Công viên TP.Tân An. Giải bóng chuyền chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 16 đến 21/9 tại Nhà thi đấu Long An.