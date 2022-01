Lượng khách quá đông, TP. Vũng Tàu tạm đóng lối xuống biển

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho du khách chiều 1/1.

Dịp này, thành phố đã huy động hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, công an, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên… tham gia công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân, du khách thực hiện các biện pháp phòng dịch trên toàn địa bàn, trong đó tập trung vào các khu vực du lịch trọng điểm.Chiều 1/1/2022, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã thăm, động viên các lực lượng làm công tác chốt trực, tuần tra bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho du khách trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT TP. Vũng Tàu báo cáo tình hình tuần tra, kiểm soát công tác phòng dịch và an toàn cho du khách.

Theo báo cáo nhanh của các phòng, ban chuyên môn, lượng du khách về Vũng Tàu nghỉ dưỡng đông đúc từ sáng sớm 1/1. Thời tiết nắng nóng nên lượng người tắm biển rất đông. Các lực lượng công an, cứu hộ bờ biển, đoàn thanh niên phối hợp với các phường làm tốt công tác tuần tra, nhắc nhở, giữ an toàn phòng dịch. Một số khách khi tham gia các hoạt động vui chơi, dạo biển chưa tuân thủ mang khẩu trang đã được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Đến 16 giờ cùng ngày, hoạt động du lịch trên toàn địa bàn diễn ra thuận lợi, an ninh trật tự đảm bảo. Dự báo chiều tối nay, TP. Vũng Tàu sẽ đón thêm một luồng khách mới đông hơn. Các phòng, ban của thành phố nhận định nguy cơ lợi dụng khách đông có thể nảy sinh hiện tượng ghim phòng, tăng giá, chèn ép khách.

Ông Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, tập trung cao điểm trong đêm nay và ngày mai 2/1, kịp thời ngăn chặn những hành vi kinh doanh chụp giật, làm ảnh hưởng đến uy tín của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu lực lượng công an, lãnh đạo các phường nắm tình hình những cơ sở cho thuê căn hộ, biệt thự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng du khách lợi dụng du lịch tụ tập sử dụng ma túy, thực hiện hành vi tội phạm. Các phường cũng cần chú ý công tác quản lý đô thị, bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên. Với những trường hợp nghi ngờ, cần báo cáo nhanh để thành phố xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Lực lượng cứu hộ bờ biển thuộc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu kéo barie tạm đóng biển lúc 16 giờ vì khách đổ về quá đông.

Sau khi thăm và động viên các lực lượng, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trực tiếp kiểm tra nắm tình hình toàn tuyến ven biển trên địa bàn. Trước nguy cơ khách tập trung đông đúc, vi phạm nguyên tắc giãn cách phòng dịch, ông Hoàng Vũ Thảnh đã chỉ đạo Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch kéo barie chắn 13 lối lên xuống bãi tắm Thùy Vân. Đến 16 giờ cùng ngày, toàn bộ lối lên xuống biển ở Bãi Sau, Bãi Trước đã tạm đóng. Du khách được vận động quay về khách sạn hoặc lên xe di chuyển.

“Quan điểm của thành phố là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Do vậy, thành phố mong người dân, du khách cùng đồng thuận thực hiện các nguyên tắc phòng dịch theo quy định”, ông Hoàng Vũ Thảnh nói.

Bài, ảnh: MINH HƯƠNG