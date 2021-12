Du lịch nội địa sẽ "bật lò xo"

Từ tháng 12/2021, du lịch BR-VT đã mở cửa “thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19”. Dù lượng khách chưa nhiều nhưng gam màu tươi sáng đã hiển hiện tại các trung tâm du lịch của tỉnh với hình ảnh quen thuộc: khách thư thái tản bộ, tắm biển hay check-in “sống ảo” tại các điểm đến. Điều này cho thấy du lịch BR-VT đã chính thức khởi động sau hơn nửa năm trầm lắng vì dịch bệnh. Đây cũng là tín hiệu tích cực thúc đẩy ngành du lịch mạnh dạn tính chuyện phục hồi.

Công viên giải trí Tropicana nằm trong khuôn viên dự án NovaWorld Ho Tram (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) vừa ra mắt trong tháng 12 hứa hẹn là điểm đến thú vị cho du khách.

Thận trọng, chặt chẽ

Từ ngày 10/12/2021, BR-VT mở cửa trở lại hoạt động du lịch kèm theo điều kiện cam kết phòng dịch của từng cơ sở dịch vụ. Thay vì nhập cuộc đón khách ngay, Vietsovpetro Resort (huyện Xuyên Mộc) xây dựng và hoàn thiện phương án phòng dịch gửi chính quyền phê duyệt, đồng thời khởi động lại bộ máy. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Kinh doanh Vietsovpetro Resort cho biết, dù rất nhiều khách liên hệ đặt dịch vụ, song đơn vị chưa vội nhận ngay mà muốn dành thời gian chỉnh trang cơ sở, chuẩn bị kỹ lưỡng dịch vụ và thăm dò thị trường để ngày trở lại hoàn hảo nhất.

“Đúng ngày 1/1/2022, Vietsovpetro Resort mới chính thức đón khách du lịch. Chúng tôi đang rất háo hức đón chào những du khách đầu tiên đến resort”, bà Thúy Hằng nói.

Khách sạn Diamond Sea (21 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) bắt đầu đón khách từ ngày 24/12. Ông Nguyễn Văn Quốc, đại diện khách sạn cho biết, từ hôm mở cửa, mỗi ngày khách sạn chỉ bán được vài phòng. Mặc dù sức mua thua xa so với cùng kỳ, nhưng ông Quốc vẫn thấy vui vì du khách đã trở lại. Ông mong sao dịch bệnh sớm đi qua để phố biển trở lại như không khí nhộn nhịp ngày xưa.

Chia sẻ của đại diện 2 cơ sở lưu trú trên cũng là tâm trạng chung của khối kinh doanh dịch vụ trên toàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Giúp, Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tất cả cơ sở lưu trú đều phải có phương án phòng dịch được chính quyền địa phương phê duyệt mới được hoạt động. Qua kiểm tra, Sở Du lịch ghi nhận các cơ sở đều chấp hành tốt quy định với ý thức tự giác cao, sàng lọc kỹ nguồn khách để ngăn ngừa tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cơ sở từ xa. Khách đặt phòng phải xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Khi đến nhận phòng, khách được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giãn cách khi làm thủ tục. Mỗi khách sạn đều dành phòng làm nơi cách ly tạm và liên hệ mật thiết với trạm y tế phường trong trường hợp khách lưu trú dương tính. Việc phục vụ ăn uống theo yêu cầu tại phòng, hoặc giãn cách trong nhà hàng mà chưa mở dịch vụ buffet hạn chế tập trung đông người.

Bên cạnh đó, dù chỉ có lượng nhỏ khách, các điểm đến trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng tạo ra sự chỉn chu trong từng sản phẩm cũng như tiếp tục chuẩn bị giới thiệu những hoạt động mới để phục vụ du khách. Từ khi mở cửa trở lại, chưa ghi nhận ca dương tính nào tại các cơ sở lưu trú.

Ông Nguyễn Văn Giúp cho biết thêm, những ngày sắp tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành, thực hiện phương án phòng chống dịch đã được phê duyệt nhằm kịp thời chấn chỉnh, định hướng lại những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện, chuẩn bị tốt cho việc đón du khách trong các dịp lễ sắp tới, nhất là Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Linh hoạt phục hồi

Dù chưa thể phục hồi ngay như thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát nhưng việc du khách trở lại đã mang đến tín hiệu tích cực cho ngành du lịch BR-VT.

Với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn điểm đến, công tác phòng chống dịch COVID-19 được ngành du lịch đặc biệt chú trọng. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, thành phố gửi đến cộng đồng DN, người dân và du khách thông điệp chung tay phòng dịch để giữ cho bản thân an toàn, cộng đồng an toàn. Thành phố trở lại bình thường trong hoàn cảnh mới cũng như thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, sẽ tập trung giữ môi trường du lịch sạch đẹp, nâng cao chất lượng sản phẩm đã có, đồng thời xây dựng các sản phẩm mới. Trong năm 2022, thành phố sẽ tạo thêm những điểm check-in đẹp đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm, “sống ảo” của du khách; tổ chức các sân chơi thư giãn cuối tuần như âm nhạc đường phố, leo núi, thể thao biển; phối hợp tổ chức Cuộc thi Miss World (dự kiến tháng 3, 4); khuyến khích DN xây dựng chương trình du lịch trọn gói, tham quan khép kín theo từng phân khúc thị trường khách du lịch và đầu tư sản phẩm du lịch mới theo định hướng du lịch xanh, an toàn, hấp dẫn.

Giới kinh doanh du lịch nhận định, dù dịch COVID-19 với biến chủng mới vẫn là mối lo cho ngành du lịch, song độ bao phủ vắc xin trong nước đã rất cao, chắc chắn du lịch nội địa sẽ “bật lò xo” trong năm 2022.

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, thương hiệu du lịch biển BR-VT đã in đậm dấu ấn với du khách Đông và Tây Nam Bộ. Hiện nay, hạ tầng kết nối liên vùng, liên tỉnh đã thông suốt. Xu hướng du lịch hậu dịch là những chuyến đi gần, ngắn ngày, theo nhóm nhỏ, về nơi khí hậu trong lành, nên chắc chắn BR-VT vẫn là lựa chọn hàng đầu của thị trường miền Nam.

“Lò xo đã nén cứng trong 2 năm qua, chắc chắn sẽ bật mạnh và du lịch BR-VT sẽ phục hồi nhanh. Điều chúng tôi lưu ý các DN du lịch là phải tuyệt đối chú ý an toàn, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch theo hướng dẫn, chuẩn bị sẵn tâm thế đón những đợt khách lớn, liên tục trong năm 2022”, ông Phạm Ngọc Hải dự báo.

Ông Phạm Ngọc Hải cũng chia sẻ thêm, Hiệp hội Du lịch đã thống nhất phối hợp với Sở Du lịch đẩy mạnh quảng bá, kích cầu trực tuyến, bên cạnh kết nối liên tỉnh, liên vùng bằng những chuyến xúc tiến du lịch đến tận nơi vào thời điểm phù hợp. Trong kế hoạch kích cầu du lịch hậu dịch, Hiệp hội Du lịch cũng đã bàn bạc với TP. Vũng Tàu tổ chức và duy trì phố đêm ẩm thực hàng tuần để du khách có thêm điểm vui chơi, thưởng thức đặc sản địa phương, tiêu tiền trong chuyến du lịch.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ nữa Hiệp hội Du lịch cũng đặt trong tâm trong năm 2022 là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, kỹ năng bán hàng… để nâng tính chuyên nghiệp cho nguồn nhân lực.

Bài, ảnh: MINH HƯƠNG