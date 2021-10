2/4 khách sạn đón khách vào ngày 15/10

Ông Trần Công Luận, Giám đốc Bình Châu Hot Springs cho biết, ngày 15/10 đơn vị sẽ đón 2 đoàn khách số lượng 100 người từ TP. Hồ Chí Minh về tham quan, nghỉ dưỡng. Đơn vị cũng đã thực hiện 3 tại chỗ cho 170 nhân viên được huy động tham gia quy trình phục vụ.

Toàn bộ khuôn viên Bình Châu Hot Springs được khử khuẩn trước khi mở cửa đón khách.

The Grand Hồ Tràm Resort & Casino cũng có 4 khách đặt phòng nghỉ dưỡng từ ngày 15/10. Hai đơn vị trên sẽ tổ chức vận chuyển khách theo quy trình khép kín và danh sách xe đã đăng ký với Sở GT-VT.

Riêng Melia Hồ Tràm, do chưa đáp ứng điều kiện tiêm vắc xin 2 mũi bảo đảm bộ khung nhân sự tối thiểu cho các bộ phận; Six Senses Côn Đảo Resort còn khó khăn do các hãng hàng không chưa vận chuyển khách dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc xin nên chưa thể đón khách trong dịp này.

Trước đó, 4 khách sạn trên được UBND tỉnh cho phép thí điểm đón khách khởi động kế hoạch khôi phục du lịch nội địa với điều kiện đáp ứng các tiêu chí về phòng dịch, trong đó yêu cầu quan trọng nhất là khách và nhân viên phải có “thẻ xanh” vắc xin và mũi tiêm thứ 2 phải hoàn thành 14 ngày trước khi mở cửa đón khách.

Quá trình lưu trú, du khách phải được xét nghiệm kiểm soát dịch bệnh và không được di chuyển khỏi khuôn viên cơ sở lưu trú. Xe vận chuyển khách phải thực hiện “1 cung đường 2 địa điểm”. Danh sách đầu xe, biển số, tài xế đều được đăng ký với Sở GT-VT. Trên mỗi xe có mã QR code nhận diện. Sở GT-VT cũng đã gửi văn bản đề nghị các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ lưu thông cho các phương tiện vận chuyển của 2 cơ sở trên trong quá trình đưa du khách về BR-VT nghỉ dưỡng từ 15/10.

Tin, ảnh: MINH HƯƠNG