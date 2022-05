CÔNG TY TNHH KRAFT OF ASIA PAPERBOARD & PACKAGING: Tạo môi trường làm việc an toàn

Ngày 5/5, Đoàn thanh tra liên ngành do bà Đỗ Hồng Hà, Phó Chánh tranh tra Sở LĐTBXH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging (KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, TX. Phú Mỹ).

Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging chuyên sản xuất giấy mặt và giấy sóng.

Thành viên Đoàn Thanh tra trao đổi với nhân viên phụ trách công tác an toàn Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging.

Hiện nay, công ty có 267 lao động, trong đó có 186 lao động sản xuất trực tiếp. Trong số 263 lao động được ký hợp đồng, có 16 người nước ngoài. Thực hiện công tác ATVSLĐ, công ty đã phân loại lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; lao động làm việc nặng nhọc, độc hại; tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho tất cả lao động. Công ty cũng xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ANTVSLĐ tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, nhà xưởng; tổ chức quan trắc môi trường lao động; khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 224 lao động; khám bệnh nghề nghiệp cho 164 lao động.

Đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất về việc thực hiện ATVSLĐ và ghi nhận công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Tại các khu vực sản xuất, người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy trình làm việc để bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc. Nơi đặt máy và thiết bị có yếu tố nguy hiểm đều lắp đặt bảng chỉ dẫn về ATVSLĐ.

Đoàn đã đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của công ty đối với công tác ATVSLĐ nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, tốt nhất cho người lao động. Đồng thời, Đoàn cũng nhắc nhở công ty cần khắc phục thời gian làm thêm vượt mức đối với một số lao động; xây dựng đầy đủ hơn về nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ…

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN